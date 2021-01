José Emiliano se reencuentra con sus hermanos ‘Los Aguilar’ en bella foto.

Fue en el año 2017 cuando era sentenciado a tres años de libertad condicional.

Pide que no sea juzgado por sus actos del pasado.

José Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, vivió reencuentro con sus hermanos, Ángela, Aneliz, y Leonardo Aguilar tras haberse declarado culpable del delito de tráfico de personas indocumentados en Estados Unidos, conocido coloquialmente como “pollero”.

Fue hace casi cuatro años atrás cuando el hijo mayor de Pepe Aguilar, José Emiliano, se declaró culpable de introducir a personas de manera ilegal a Estados Unidos.

Tras esto, y de acuerdo con el portal El Heraldo de México, el joven fue sentenciado a tres años de libertad condicional y a pagar una fianza de 15 mil dólares, además de permanecer en rehabilitación durante 6 meses.

Después de pagar esta condena, en el año 2019, se le vio a Emiliano en varios conciertos con su padre, siendo Monterrey la ciudad en donde Pepe Aguilar le anunciaría al público que su primogénito ya estaba libre.

Después de casi más de un año de este suceso, fue hace dos días atrás cuando Emiliano, hijo de Pepe Aguilar, vivió su reencuentro ahora con sus hermanos, quienes con una bella postal le daban la bienvenida a su familiar.

En una fotografía, compartida por la cuenta oficial de Instagram de Pepe Aguilar, aparecían todos sus hijos por fin juntos tras haber estado separados.

En dicha instantánea, se veían, de derecha a izquierda, a Leonardo, Emiliano, Aneliz, y por último la más pequeña de los hermanos, Ángela Aguilar, mientras disfrutaban de una comida juntos.

Al pie de imagen, el intérprete mexicano de grandes temas como: Prometiste, Por mujeres como tú, Directo al corazón, entre otros, escribió lo siguiente: “Hacía tiempo que no podíamos tomar una foto así. No hay fecha que no se cumpla”.

Esta tierna postal desató un sinfín de comentarios, en donde los fieles fanáticos de Pepe Aguilar se mostraban emocionados por el reencuentro que tuvieron los hermanos Aguilar. Puedes ver la fotografía aquí.