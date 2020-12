Roberto Tapia cuenta que tuvo que mentirle a Rafael Amaya para internarlo por sus adicciones

‘El Señor de los Cielos’ asegura que tres ángeles le salvaron la vida

Karem Guedimin, manager de Amaya, habla de los planes del actor

Rafael Amaya internado mentiras. Después de los serios problemas de adicciones que tuvo al actor Rafael Amaya, que incluso lo mantuvo desaparecido en los medios, hoy su compadre Roberto Tapia confiesa que tuvo que mentirle al ‘Señor de los Cielos’ para poder internarlo, según portal Telemundo.

En un video en el portal de Telemundo, se puede apreciar que entrevistaron a Roberto Tapia para el programa Un Nuevo Día, sobre los problemas que tenía ‘El Señor de los Cielos’: “Él no merecía estar así y sé que sus papás estaban sufriendo mucho”.

Incluso el actor Rafael Amaya aseguró que cuando estaba al borde de la muerte, tres ángeles fueron quienes le salvaron la vida, y estos fueron su compadre Roberto Tapia, su manager Karem Guedimin y su hermana Fátima Amaya.

SU COMPADRE LO INTERNO CON MENTIRAS

“Sus papás desesperados, tratando de que dejara ese camino y se rehabilitara, y él enojado diciendo que no necesitaba rehabilitación que él si quería lo dejaba (adicciones) decía”, comentó Roberto Tapia.

“Yo me lo traje con engaños, nunca le dije que iríamos a una clínica, sino me hubiera dado un golpe, porque él no quería escuchar a nadie. Le dije compadre vengo por usted, hay un proyecto en Culiacán de trabajo y nos fuimos a la clínica”, agregó Tapia.

Su manager Karem Guedimin mencionó sobre lo que se viene en el próximo año para Rafael: “Yo estuve con él en las buenas y en las malas, y claro que algunos les daría vergüenza pero yo ahí estuve con él”.

“Está muy bien, está super guapo, está super feliz con ganas de trabajar, tiene planes de producir, quiere ayudar a la gente, y estamos tratando de ver cosas para febrero, hay desde películas y otras cosas más, incluso esta leyendo guiones”, dijo Guedimin.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ