Tras esto, muchos no olvidan aquel fatídico día en dónde Yolanda Saldívar, quien era gran amiga de Selena y también la gerente de dos de su boutiques, se convertiría en su asesina, acabando con la vida de la cantante luego de dispararle en un motel Days Inn Corpus Christi, en dónde la había citado para hablar de los registros financieros que Yolanda no le había querido entregar.

Se ha revelado que la asesina de Selena Quintanilla, Yolanda Saldívar, podrá obtener libertad condicional en marzo del 2025, de acuerdo con el Departamento de Justicia Criminal de Texas, generando muchas polémicas al respecto, debido a que la ex presidenta del club de fans de Selena estaba condenada a cadena perpetua.

Rápidamente el club de fans comenzó a crecer y Yolanda Saldívar cada día se acercaba aún más a Selena, a tal grado de considerarse su asistente personal y luego la encargada de los negocios, entre ellos la boutique Selena Etc: “Hacía cualquier cosa que se necesitara hacer por Selena” comentó Chris Pérez para el portal BBC en 2014. Para ese entonces no se creía siquiera que ella sería la asesina tiempo después de la cantante.

El rompimiento de la relación entre Selena Quintanilla y Yolanda Saldívar, su asesina, la cual podrá quedar en libertad

No fue hasta 1995, cuando las cosas entre ambas ya no iban bien, en Marzo, Yolanda Saldívar fue destituida del club de fans y apartada del manejo de los negocios, algo que Yolanda sostiene que fue por instrucciones de Quintanilla y no por el deterioro de la relación con Selena.

La BBC afirmó que la noche del 30 de marzo Selena y su esposo Chris Pérez, se reunieron con Saldívar para que le entregara documentos de sus negocios, pero no estaban todos, así que Selena le llamó para acordar verse al día siguiente, un 31 de marzo, en el cual Yolanda acabaría con la vida de la cantante. La estrella texana, quien en abril pasado hubiese cumplido 50 años de edad, permanece en la actualidad como una de las artistas latinas que más discos ha vendido en todo el mundo -unos 90 millones-, solo superada por Gloria Estefan y Shakira.