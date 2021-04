Frida Sofía responde a toda la gente que la quiere ‘muerta’

La hija de Alejandra Guzmán manda mensaje a raíz de todos sus escándalos

La joven de 29 años sigue arremetiendo contra su familia Frida Sofía lleva dos semanas en el ojo del huracán a raíz de las acusaciones contra Enrique Guzmán sobre supuestos tocamientos impropios y ahora la hija de Alejandra Guzmán manda contundente mensaje a todos los que no le creen y la quieren ver ‘muerta’. En una entrevista para el programa ‘Noche de luz’, valga aclarar, que fue antes del escándalo contra su abuelo y la guerra contra la familia actualmente, Frida Sofía tocó el tema de las críticas de las personas que la tachan de ‘loca’ y nada contenta respondió con un mensaje. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán manda mensaje Fue este fin de semana cuando en el programa ‘Noche de Luz’, estuvo como invitada la hija de Alejandra Guzmán y aunque la entrevista se grabó antes de todo el escándalo contra Enrique Guzmán, la joven sí tuvo palabras para arremeter contra la familia y el por qué de su actitud en los últimos años. Frida Sofía respondió a quienes dicen que el dinero y la fama la motivan por todas las declaraciones que da sacando los trapitos sucios a su familia: “A mí me motiva sentir porque es todo tan falso detrás de cámaras, porque aquí frente a la cámara pocos se atreven”, comentó.

¿La quieren ver muerta? Frida Sofía responde La conductora de ‘Noche de luz’ preguntó a la hija de Alejandra Guzmán si alguna vez ha pensado en quitarse la vida: “Gracias a Dios nunca… me he deprimido pero si no me tumban ahorita, no me tumban jamás y yo no me voy a quitar la vida que Dios me dio y más si me van a ofrecer dinero para matarme ‘fu… you… fu… you'”, aseguró. Y volvió a despotricar con indirectas para su familia, incluyendo a su tío Luis Enrique: “Ah perdón, los trapitos sucios se lavan en casa, los papás se honran y se respetan, sí, pero viceversa ¿no?, como que ya dejen la pin… chancla porque ahí está el tío toqueteando a tu hija y los trapitos sucios se los sacas al pin… cerdo ese”, comentó.

“Estoy harta”, asegura la hija de Alejandra Guzmán La joven de 29 años se dijo cansada de que no se puedan ver las injusticias: “Estoy harta de que no puedan ver esa parte de que ‘ps es tu mamá pero si te madrea, la honras’… cómo te va a caber en la cabeza que alguien que ama tanto a su hija y que esperaba a su hija, le pueda hacer algo así… esa niña está ‘loca’… pásenle el timeline”, arremetió contra Alejandra Guzmán. “(La exposición) arma de doble filo, me han apuñalado por detrás, por delante y yo también he agarrado y ahora no, y Good Luck, es más yo no necesito el cuchillo, yo tengo mi escucho, que está acá, mi alma, mi ser, mi intuición, ese poder superior que me ha mantenido viva aunque me digan que me maten… chin.. tu madre”, añadió Frida Sofía.

¿Está dispuesta a pasar la página? Frida Sofía manda mensaje Cuestionada si pronto pasará la página y dejará de atacar a Alejandra Guzmán, su hija mandó mensaje: “Es como la pandemia, quien sabe cuando acabe, son sus pin… managers, o quien la rodea, ella sabe en dónde vivo, ella sabe que jamás en la vida le voy a cerrar la puerta, entonces la que no entiende aquí soy yo”, aseveró. Pero para sorpresa de muchos, volvió a decir que ama a su mamá con todo el corazón: “La amo con todo su corazón, y por eso me duele me duele porque siempre estuve ahí, no le fallé ni una vez, y no le he fallado ni una sola vez en mi vida, ella dice que sí, que no estuve durante sus cirugías y me lo repite y me lo repite..”, pero explicó lo que sucedió en ese tiempo.

Alejandra Guzmán culpa a Frida Sofía de no apoyarla durante su etapa en que tuvo cáncer El supuesto resentimiento con Frida Sofía por parte de Alejandra Guzmán viene aparentemente durante su etapa de enfermedad de cáncer: “Cuando tuvo el problema sí fue muy serio pero yo estaba terminando mi carrera de la Universidad y le pedí a la directora que me diera 10 días porque faltas dos días y no te gradúas porque no tienes todo el currículo….”, añadió. Pero ya no vislumbra que Alejandra Guzmán la busque: “No, yo ya tiré la toalla, y lo tengo que sacar, yo te amo má, he tratado de acercarme y de ayudarte y aunque tu dices que la que necesita ayuda soy yo, está bien, yo creo que las dos necesitamos ayuda profesional, la cual yo siempre he tenido porque yo sé que la necesito y me ha costado”, finalizó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRIDA SOFÍA

Frida Sofía emprenderá una demanda Crónica de una ruptura anunciada. Si la familia Guzmán estaba fracturada tras las declaraciones de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán al responsabilizar a su abuelo Enrique Guzmán de abusar de ella tocándola inapropiadamente presuntamente en su niñez, ahora la guerra legal estalló, pues Frida Sofía confirma demanda. Tras días de escándalo en los que la joven de 29 años ha despotricado contra todos los integrantes de su familia materna, siendo apoyada por amigos y miembros de la familia de su padre Pablo Moctezuma, este jueves se decidió a iniciar una demanda contra quien resulte responsable.

En su cuenta de Instagram la hija de Alejandra Guzmán emitió un comunicado sobre la demanda Mediante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la joven cantante de 29 años, denunció hace una semana que su abuelo Enrique Guzmán la habría tocado inapropiadamente a los cinco años, desatando una guerra de dimes y diretes contra los integrantes de la dinastía Guzmán. Ahora, tras tachar a su mamá Alejandra Guzmán de ‘solapar’ el comportamiento de Enrique Guzmán, quien según sus palabras abría golpeado y violentado sexualmente a Silvia Pinal, además de tachar a su tío Luis Enrique de ‘mantenido’, Frida Sofía entablará una demanda y así lo anunció.

En ningún lado del comunicado, Frida Sofía menciona el nombre de Enrique Guzmán Tras la polémica fotografía que compartió en su cuenta de Instagram donde se puede ver a Enrique Guzmán, su madre Alejandra y su tío Luis Enrique, cuando era una niña, Frida Sofía tomó como ‘prueba’ del miedo que le tenía desde pequeña al cantante de rock, ahora publica un comunicado sobre la demanda. “Por medio del presente, les informo que con el inigualable apoyo de mi familia y amigos, he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas por los hechos que son del conocimiento público”, inició el comunicado de la demanda de Frida Sofía.

Frida Sofía hizo un llamado a ‘testigos’ de lo que vivió de niña Las palabras del comunicado continuaron así: “Decidí contactar los servicios del despacho Oléa & Oléa, el cual atinadamente dirigen y presiden los licenciados Xavier y Alejandro Oléa Trueheart. En atención a ello, invito a los medios de comunicación que cualquier duda y/o aclaración al respecto a los procedimientos legales se pongan en contacto con dichos profesionistas”, continuó. Pero lo que llama la atención del comunicado es que no dice a quién irá dirigida la demanda, pues habló de varias personas ¿serán Enrique Guzmán y Alejandra Guzmán, por obvias razones?: “Finalmente, solicito atentamente a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan conforme a Derecho y respetando en todo momento los Derechos Humanos de la suscrita”, se puede leer.