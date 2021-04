El Piolín encuentra a hispano paletero que fue asaltado

Eduardo Sotelo platica con el paletero que sufrió este incidente

Don Héctor hispano asaltado, cuenta lo sucedido con su negocio El show de Piolín Eduardo Sotelo paletero hispano. Eduardo Sotelo mejor conocido como el Piolín, es un locutor reconocido por ayudar a los hispanos que sufren algún altercado en sus pequeños negocios para poder salir adelante en los Estados Unidos, en las redes sociales comparte las grabaciones donde ayuda a todas estas personas. A través de su cuenta de Instagram ‘El Show de Piolín’, Eduardo anteriormente compartió un clip en donde se puede observar a un hispano que sufrió un asalto en su carro de paletas, y en todas las redes sociales, el locutor mexicano hizo hasta lo imposible por encontrar a esa persona. El Piolín busca a paletero hispano En una publicación donde compartieron el video de el hombre que fue asaltado en su negocio, Eduardo escribió: “Hasta cuando van a parar de hacerle daño a nuestra gente trabajadora ¿Alguien lo conoce? Me pueden manda su teléfono por mensaje directo por favor al @elshowdepiolin GRACIAS”. Inmediatamente los comentarios de los seguidores se hicieron presentes: “¿Dónde están todos los latinos que salieron a sus marchas del black live matter, por qué no salen a pedir los mismos derechos por nuestra raza?”, “Deberíamos de hacer una marcha todos los latinos ya es mucho todo lo que hacen con nuestra raza”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

El show de Piolín: Internautas hispanos molestos Luego de ver la grabación donde un paletero fue víctima del abuso de ciudadanos americanos, donde lo asaltaron y le atropellaron su negocio donde tenía sus productos para vender, los usuarios se mostraron molestos por lo ocurrido, ya que no es la primera vez que ocurre esto. “Hasta que nos defendamos y les pongamos sus madr… dejemos de tener miedo”, “¿Donde están las protestas? Ah pero en #blacklivesmatter hasta los latinos andaban de colados!!!! Y a nuestra gente la dejamos abajo”, “Completamente reprobable es que nadie haga nada al respecto…Inaceptable que no se involucren las autoridades”, “pobre hombre dios lo bendiga y lo proteja y pueda alguien conocerlo para poder ayudarlo”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Eduardo Sotelo encuentra a hispano asaltado A través del programa del Show de Piolín, Eduardo Sotelo pudo encontrar al paletero hispano, que tiene por nombre Héctor, y en una videollamada que realizo el locutor mexicano, logró comunicarse con la persona afectada quien pudo contar lo sucedido con su negocio de paletas. En ese momento cuando Eduardo mostraba el clip donde se observa el carro de paletas destrozado, aparece el paletero hispano afectado, para reafirmar lo sucedido, donde claramente se ve que fue víctima de la violencia por supuestos clientes, solo por ser una persona latina.

El show de Piolín: El señor Héctor cuenta lo sucedido "Fue el pasado viernes, tuve el incidente del asalto, tres personas que venían en un carro me pararon, se portaron como clientes, pero sus intenciones eran otras, era robarme y lo hicieron, pero no conforme al final, me echaron el carro encima, no sé que intenciones tenían, el carrito de paletas quedo destruido y el producto molido", dijo el vendedor ambulante. "Ya tengo desde entonces sin trabajar, el producto lo molieron, el carro quedo hecho trisas, por lo cual es una perdida para mí, el carrito para mi era mi sustento del día a día y ahorita no tengo nada, me robaron la venta que llevaba, unos 80 o más dólares, es la venta que uno hace en todo el día".

El show de Piolín: "Los paleteros estamos indefensos" Luego de estar contando lo que ocurrió con su negocio, el señor Héctor quien es el paletero hispano que fue víctima de la violencia afirma que los paleteros están indefensos ante estos hechos: "Eso de andar todo el día en la calle los peleteros estamos indefensos, estamos a la merced de cualquier delincuente que ande en la calle". "Precisamente se dedican a buscar a los paleteros los delincuentes, porque saben que poco o mucho dinero, ahí esta seguro", menciona el hispano mientras que Eduardo Sotelo le pregunta que ¿Cómo fue exactamente lo que ocurrió, con estas personas cuando llegaron con el paletero?.

El show de Piolín: ¿Cuántas personas se bajaron para asaltarlo? "Dos personas más, otras estaban en el carro, eran tres en total y me pidieron varios productos, la variedad es bastante, ya cuando se los di yo esperaba que los pagaran, y no fue así, se metieron al carro, y yo les pedí que me pagaran y no lo hicieron, arrancaron el carro y me lo echaron encima", cuenta el paletero. Después el Piolín le hace la pregunta sobre si no había nadie que lo ayudara en ese momento, a lo que Héctor respondió: "Salieron los vecinos, pero ya nada se podía hacer, llego la policía y me abrió un reporte policiaco, en eso me ayudaron los vecinos de ahí".

Respuestas de los usuarios Tras ver la entrevista al señor Héctor, el paletero hispano que fue víctima de la violencia por delincuentes al robarle y destruirle su negocio de paletas, los internautas se hicieron presentes en los comentarios para manifestar su molestia por lo ocurrido, ya que se ha vuelto algo frecuente. "Porque no le ayudan cuando los están asaltando envés de grabar con el teléfono", "Tantos millones que ganas al año y no le puedes comprar un carrito de paletas no seas miserable", "Metete tu ayuda Al paletero en el chicloso siempre queriendo ser algo no eres y se la pasa al público y tu quieres ser el héroe", fueron algunos mensajes.

El Show de Piolín ayuda a los hispanos Anteriormente después de que Eduardo Sotelo, mejor conocido como El Piolín, compartiera un video en el que se ve como una hispana, de nombre Edith, sufre ataque y le tiran su carrito de frutas, el conductor del programa El Show de Piolín pide ayuda para encontrarla y usuarios responden de inmediato. Fue a través de sus redes sociales que El Piolín mostró un video que causó la indignación de innumerables personas, ya que se ve el momento exacto en que a una hispana, luego de sufrir un ataque de parte de varias personas, le tiran su carrito de frutas. "Familia, si alguien conoce a la señora, ¿me puede mandar su número telefónico mensaje directo por favor para ayudarla?", expresó el conductor.

Comentarios llenos de rabia De las primeras personas en reaccionar a esta publicación, que está cerca de llegar a las 60 mil reproducciones, fue el ex boxeador Óscar de la Hoya, quien escribió: “Qué pin… rabia me da ver esto”, a lo que Eduardo Sotelo le respondió: “Esto es muy triste hermano“. “No jod… hay que hacer una campaña para ayudarle”, “qué ira con esta gente, hacen lo que quieren, son intocables”, “qué pin… coraje”, “qué injusticia y cruel acción”, se puede leer en más comentarios. PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ