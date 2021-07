Hanna Jaff y su ahora ex Henry Roper-Curzon se conocieron en eventos filantrópicos y de sociedad en la Ciudad de México por lo que iniciaron rápidamente un noviazgo que culminó en boda, pero lo que nunca imaginaría ella es que sería víctima de las peores bajezas.

La publicación mexicana da cuenta que tras un año y 6 meses de casados, Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon se separaron por presunta violencia doméstica y actos de discriminación aparentemente contra la filántropa mexicana. Sin posibilidades de reconciliación, la ex integrante de ‘Made in México’ llegó al país azteca hace apenas dos días.

Hanna Jaff es una mexicana empresaria, filántropa y de una familia adinerada, por lo que pudo verse en su participación en la tan criticada serie de Netflix ‘Made In México’ que retrataba la vida de jóvenes con vida ‘acomodada’ de la Ciudad de México, entre ellos la joven integrante de la realeza británica.

Hanna Jaff acabó su cuento de hadas en uno de terror con la realeza británica

Hanna Jaff y Henry Roper-Curzon se casaron por el civil el 17 de febrero de 2020, en un acto organizado en Chelsea Old Town Hall, sin embargo nunca tuvieron una ceremonia religiosa. Hasta el momento no se han dado más detalles de lo sucedido, pero según se asegura, no habrá reconciliación.

La mexicana llegó a su país de origen para realizar sus actividades laborales, pues es una empresaria y miembro de la agencia de la ONU que busca desarrollo sostenible en todo el mundo, lo que siempre estuvo mostrando durante su participación en el reality ‘Made in México’.