La joven sorprende con mini vestido en las vías del tren

La chulean a más no poder en sus redes sociales

La joven ha dejado en claro que ya no es más una niña

“Mamacita”. Rubí, la ex quinceañera de México aparece en las vías del tren mientras presume un mini vestido en redes sociales, sus seguidores quedan fascinados con la belleza que la ‘influencer’ y cantante posee.

Vaya que Instagram se ha convertido en la red social favorita de la cantante, ya que es ahí en donde la joven de ya 19 años ha estado presumiendo últimamente sus increíbles outfits y su belleza sin igual.

En esta ocasión, la que fue una vez ‘quinceañera’, sorprendió a sus más de 55 mil seguidores con una fotografía en donde Rubí Ibarra aparecía con un sexy mini vestido, mientras que se encontraba en las vías del tren.

En dichas imágenes, mismas que fueron compartidas hace un par de horas, la joven lucía un mini vestido color nude suelto en la parte de abajo, acompañado de varios detalles en flores, mientras que un mini cinturón acentuaba su cintura.

En la primera, Rubí aparecía tomándose el cabello, en la segunda, la joven aparecía volteando a ver seductoramente a la cámara, mientras que en la tercera y última, la tik toker aparecía volteando a suelo muy quitada de la pena.

Al pie de publicación, que ya cuenta con más de 900 me gustas, la ex quinceañera escribió el siguiente mensaje: “Tienes que se paciente, no todo llega rápido”.

Rápidamente diversos comentarios comenzaron a llegar a la fotografía de Rubí posando en las vías de tren mientras presumía mini vestido, en donde seguidores quedaron encantados con su belleza:

“Qué hermosa, como siempre”, “Pero que linda”, “Que hermosa eres”, “Mamacita”, “Estas bien hermosa”, “Lo difícil siempre tarda en llegar, eres muy guapa, me encantas”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer al pie de la fotografía de Rubí, la ex quinceañera de México. Puedes ver la fotografía aquí.