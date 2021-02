La figura que presumió la mexicana no se le había visto así antes, y es que el abdomen que luce en la foto está muy marcado y trabajado, resaltando también sus musculosas piernas, algo que rara vez se ve en una actriz mexicana.

Marlene Favela es reconocida por su participación como protagonista en la telenovela de Gata Salvaje, además de que también destacó su actuación en la película de Species IV: The Awakening, donde fue la antagonista.

CRÍTICAS EN REDES SOCIALES

Marlene Favela bikini músculos. A pesar de que mucho quedaron asombrados al ver a Marlene Favela en bikini presumiendo su musculoso cuerpo, hubo también mucho que afirman que es a causa de varias cirugías.

“Que bien le quedó la cirugía”, “Normal puras cirugías así quien no”, “Más operada….no se puede”, “Si le echara las mismas ganas a los brazos tal vez le creo”, “Con o sin cirugía el resultado es espectacular”, “Pues no me gustó esa cirugía la barriga le quedó con pólipos”, “Quien no está así con 5 cirugías encima”, fueron algunas de las críticas.

Hasta hubo quienes se consideran expertos en detectar las cirugías: “Se nota que es cirugía (soy estudiante medicina con enfoque en cirugía plástica) si le ves la piel, ahí es en donde se nota. No tiene nada de Malo, pero es un mensaje muy peligroso a las mujeres y jovencitas. No todas tienen este lujo, así es que no se presionen por favor”.

“Las cirugías no son mágicas. También para quedar así no debe haber mucho sobrepeso . Y deben seguir dieta”, “Lipo se nota luego luego, pero claro que se ve guapa acuérdense con dinero todo se soluciona”.

Archivado como Marlene Favela bikini músculos.