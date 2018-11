Las autoridades revocaron el estatus de DACA a un inmigrante quien protagonizó un intenso tiroteo luego de una parada de tráfico en Arkansas.

El hombre de Springdale acusado de dispararle a un oficial del sheriff vivía en Estados Unidos bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la era de Barack Obama que protegía a los inmigrantes de la deportación, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).

Luis Cobos-Cenobio, de 29 años, fue arrestado el 11 de noviembre luego de un tiroteo y persecución con varias agencias policiales. Ningún oficial resultó herido durante el incidente, pero Cobos fue tratado por una herida de bala en el hombro, reseñó 5 News.

El inmigrante se enfrenta a cuatro cargos de intento de asesinato capital, cometer un acto terrorista, huir, posesión de una sustancia controlada y posesión de parafernalia de drogas.

