Un video presentado por las autoridades este lunes registró el dramático momento de una persecución donde un policía dispara a unos presuntos delincuentes desde su patrulla.

En el tiroteo ocurrido el 11 de julio en el centro de Las Vegas, un sospechoso murió y otro resultó herido, horas después de que la pareja se viera involucrada en el asesinato de un hombre, informó Fox 13.

Apenas ayer lunes, las autoridades liberaron el video de una cámara corporal que mostró cuando en plena persecución un policía dispara adesde su patrulla a través del parabrisas.

Los disparos comenzaron alrededor de las 7:30 a.m. cuando un hombre no identificado fue asesinado de un balazo en un autolavado, reseñó el mencionado portal.

Aproximadamente dos horas después, los oficiales vieron un vehículo que coincidía con la descripción del que manejaban los sospechosos, declaró la capitana de la policía de Las Vegas, Yasenia Yatomi.

Entonces, la policía se enfrentó a los dos sospechosos durante una persecución que terminó cuando su camioneta se estrelló contra la pared de una escuela primaria, apuntó Yatomi.

La policía detalló que los sospechosos efectuaron 34 disparos contra los agentes durante la persecución en las concurridas calles cercanas al centro de Las Vegas.

Agregó que uno de los sospechosos recibió un disparo mortal por parte de la policía después de que tratara de huir a pie. El otro, quien resultó herido en el tiroteo, había llegado al terreno de la escuela antes de ser puesto bajo custodia, dijo Yatomi.

No se informó sobre otras personas lesionadas. La persecución a alta velocidad cerró el tráfico en un área que abarca varias cuadras del centro de Las Vegas.

