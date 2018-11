Un tiroteo en la noche de Acción de Gracias en un centro comercial en Alabama dejó a dos personas heridas y al pistolero muerto, dijeron las autoridades.

El incidente, ocurrido en el centro comercial Riverchase Galleria, en Hoover, comenzó con un altercado físico entre un hombre de 18 años y otro de 21 años, informó la policía.

La confrontación ocurrió dentro del centro comercial, cerca de las tiendas Footaction y JC Penney, detalló CNN.

La policía no sabe cómo comenzó la pelea, pero, según dijo el capitán de la policía de Hoover, Gregg Rector, “no creemos que en este momento el joven de 18 años estuviera armado”.

El pistolero abrió fuego y disparó al adolescente dos veces en el torso, según la policía.

Luego, un oficial se enfrentó al pistolero mientras huía de la escena y le disparó fatalmente, mencionó Rector.

