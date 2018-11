Una pareja de Texas está causando polémica luego de que fuese acusada de gritar insultos racistas contra hispanos en pleno juego de baloncesto.

Según una publicación en Facebook realizada el lunes, Ernest Espinoza III dijo que estaba en el juego de los Spurs con una amiga cuando una pareja detrás de ellos comenzó a acosarlos.

Mencionó que la pareja estaba profiriendo insultos racistas contra él y su amiga Megan Cherry, a quien también le hicieron un insulto homofóbico, reseñó San Antonio Current.

Cuando habló con Noticias 4, Espinoza, residente de San Antonio, aseguró que la pareja no dejaba de acosarlos, por lo que decidió sacar su teléfono celular para grabar.

Antes del incidente, Espinoza dijo que a la pareja le molestaba que él y Cherry se pusieran de pie para animar a los Spurs, que es una práctica regular en un juego de baloncesto, especialmente cuando el equipo está venciendo a los campeones defensores de la NBA después de una racha de derrotas, apuntó el medio local.

She said she’s afraid for her children’s lives yet her and her husband were acting that in front of their children? What if they decided to retaliate then and there for the harassment?https://t.co/M2ID67lgv3

— San Antonio Problems (@SanAntonioProbz) November 21, 2018