Después de que surgieran en redes sociales videos de inmigrantes de la caravana quejándose por la comida que les ofrecen los mexicanos, ahora surgieron nuevas imágenes en las que se ve a un supuesto hondureño burlándose de la bondad de los mexicanos. Sin embargo la verdadera historia salió a relucir.

Y es que se trató de una broma, la cual fue hecha por un mexicano originario de Saltillo. Su nombre es Luis Enrique Reyna Hidrogo, trabajador de Uber, quien al llegar a un crucero de esa ciudad y al ver unos migrantes, hizo una especie de imitación de los hondureños.

Según explica El Diario de Coahuila, Enrique tiene un amigo hondureño, al cual lo trató de imitar y de paso hablar de los polémicos temas donde se les acusa de “malagradecidos” por despreciar los frijoles y sandwiches que les ofrecen los mexicanos.

En entrevista con el medio mexicano, dijo que fue una simple broma: “Una parodia y el miedo no debe existir; recibí muchas felicitaciones por ser la voz de lo que piensan muchos, dijeron ‘estuvo muy bueno’ e incluso ya me pidieron otro. Hubo mucha crítica, pero ahí quedó, hay que tomar esas cosas con sentido del humor, y no podemos enojarnos porque de esa forma ya obtuvieron lo que querían, hacernos salir de nuestras casillas”.

Incluso ahora dice que como el video se viralizó recibió comentarios desde California y hasta sintió un poco de temor de que en su próxima visita a Estados Unidos le fueran a quitar la visa, incluso borró el video, pero ya había sido demasiado tarde.

En el video se puede ver cómo Enrique va conduciendo un automóvil y dice que trabaja como chofer.

