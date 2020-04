Aumenta número de muertos por tornados. Al menos 30 personas perdieron la vida debido a los tornados y tormentas que azotaron este domingo el sur de Estados Unidos -que vive una crisis por la pandemia del coronavirus- especialmente los estados de Misisipi y Georgia, aunque también causaron daños en Texas, Luisiana, Alabama, las dos Carolinas y Arkansas, informaron este lunes las autoridades.

Las tormentas y tornados que sumaron otra tragedia a la pandemia de coronavirus avanzaban el lunes hacia el este del país, dejando más de un millón de hogares y negocios sin electricidad, además de inundaciones y deslaves, informaron fuentes oficiales a la agencia noticiosa The Associated Press.

Sin embargo, el USA TODAY dijo que se avizora más tranquilidad para este martes y confirmó el mismo número de víctimas mortales.

Tras a darse a conocer que aumentó la cifra de muertos, el presidente Donald Trump envió sus condolencias.

“Mis condolencias y mejores deseos a la gente del gran Sur por los mortales tornados y el clima severo en Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Florida, Tennesse y Carolina del Sur”, dijo el presidente en la conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus de este lunes.

“Mi administración hará todo lo posible por ayudarlos”, agregó el presidente.

En Alabama, las personas que buscan refugio de los tornados se apiñaron en albergues comunitarios, con mascarillas en sus rostros para protegerse de la propagación del Covid-19.

Un tornado arrasó una vivienda en Mississippi, excepto un cuarto de concreto donde una pareja y sus hijos salieron ilesos, pero otras 11 personas fallecieron en el estado.

Tornados and storm systems through the South leave 16 people dead and over 700,000 without power on Monday morning. https://t.co/j7nDMlnjc8

— NBC News (@NBCNews) April 13, 2020