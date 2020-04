No le podemos echar la culpa a violar la cuerentena, pero una muchacha hispana, Andrea Camps, que recien cumplió 18 años hace dos semanas, perdió la vida de forma brutal esta semana en Florida por culpa de una “escapadita”.

En estos tiempos de solo permitir los “servicios esenciales”, Andrea decidió acompañar a su novio, Sergio, a hacer un delivery de zapatos. Estaban aburridos de estar en casa, como todos. Eran estudiantes de último año. Andrea quería estudiar para ser doctora… una vida llena de proyectos.

No es muy esencial, pero lo importante es tan subjetivo para cada uno, ¿cierto hermano?

La cosa es que, según dijeron sus amigos, Berben es un emprendedor y vende zapatos populares, como Yeezys, en Instagram.

El martes pasado, con una venta ya confirmada, decidió hacer el delivery junto con Andrea. Viajan en el jeep blanco de Sergio.

Parece que se encontraron con dos personas, aún sin identificar, en una casa en el área de Southwest 270th Street y 121st Court cuando se produjo un altercado entre compradores y vendedores y surgió una discusión… que acabó de la manera más trágica. Con una balacera. Los dos compradores sacaron armas y dispararon contra los adolescentes.

No está claro si las dos víctimas fueron baleadas en la casa o en otro lugar.

Los tiros, disparados por estos dos desconocidos, rozaron a Sergio Berben, que aún pudo acelerar y escapar de la escena. Pero para Andrea Camps, una adolecente en el principio de la vida, todo terminó con un disparo en el torso.

La policía de Miami-Dade encontró a los adolescentes con heridas de bala en la avenida 112 del suroeste, al costado de la carretera, cerca de la autopista de peaje de Florida, en el Jeep Wrangler blanco de Berben. Era alrededor de la 1:30 p.m. del martes.

Las dos víctimas fueron trasladadas al Centro Médico Jackson South, pero Camps no sobrevivió a sus heridas.

Crónica: Violó la cuarentena y terminó muerta a tiros

Amidst the #coronavirus crisis around us, kids are still falling victim to the murderous, cowardly gun violence in the streets of our community. Lower your protective mask, or leave it up, but speak up about what you know about the latest shooting of one of our kids. #Enough

— Alberto M. Carvalho (@MiamiSup) April 8, 2020