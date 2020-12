Mauricio Ochmann se encuentra de luto por la muerte de su primer padre adoptivo

Guillermo era el nombre del primer padre adoptivo que tuvo después de que sus padres biológicos lo abandonaran.

Mauricio Ochmann se encuentra de luto por la muerte de su primer papá adoptivo, Guillermo, a quien, según palabras del ex de Aislinn Derbez, era “un ser bastante especial y un gran maestro” para él.

El pasado 16 de noviembre, el actor originario de Estados Unidos, Mauricio Ochmann era felicitado por su ex pareja, Aislinn Derbez y su pequeña hija, Kailani por su cumpleaños número 43 en redes sociales.

Sin embargo, hace dos días atrás la tristeza embargó el corazón de Mauricio Ochmann, ya que el actor protagonista de la serie “El Chema” despedía al primer padre adoptivo que tuvo en sus redes sociales.

Cabe recordar que Mauricio ha revelado en varias ocasiones que tras su nacimiento en Washington, D.C, fue abandonado por sus padres biológicos, para luego ser adoptado por María y su esposo Guillermo, a quien hoy le daba el último adiós.

Fue mediante su cuenta oficial de Instagram, que Mauricio Ochmann le escribía el siguiente a su padre adoptivo tras su muerte, acompañado de una fotografía en donde se logra ver Guillermo cargando a un, en ese entonces, pequeño Mauricio:

“Hace dos días partió mi primer padre adoptivo, un ser muy especial para mí, un ser que fue un gran maestro y me llenó de enseñanzas de vida a lo largo de su estadía en este plano terrenal”. Inició el también galán de cine.

Posteriormente, el ex esposo de Aislinn Derbez argumentó que pudo verlo una última vez antes de que incineraran su padre: “Al verlo físicamente ya no estaba ahí en ese cuerpo inerte, pero su presencia estaba al lado de mi abrazándome como siempre lo hacía, esos abrazos de oso que me daba desde el día que me adoptó”.

“Tuvimos una historia muy peculiar y muy nuestra desde que llegué a su vida hasta el día de su partida, pero sobre todo tuvimos una conexión muy profunda, especial y llena de amor!”.

