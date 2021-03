Tras esto, la venezolana, notablemente devastada por la situación, recordó dos muertes de las cuales Marjorie de Sousa aún no se recupera como tal.

“Mi perrito ya tiene un par de días extraño, y no dan con que es lo que le pasa, entonces hoy le tocó una tomografía para esperar y ver que no sea algo muy malo. Hay que esperar, y confío en Dios, en la Virgen y en los ángeles que todo va a salir bien”, confesó la actriz en su momento para sus historias de Instagram.

En la publicación, cuenta como su perrito Dolce se encontraba terriblemente mal y que los veterinarios no sabían que era lo que el canino tenía:

Vaya que la actriz venezolana, Marjorie de Sousa se las ha visto difíciles desde que se anunció que había ganado la patria potestad de su hijo Matías, quitándole todo el derecho a su ex esposo y padre del niño, el actor argentino, Julián Gil de poder verlo.

“Es una ridícula”. Marjorie de Sousa se encuentra “devastada” por dos muertes y teme lo peor, seguidores de la cuenta de Univisión Famosos la atacan y afirman que es una “completa ridícula” y que no tiene corazón.

Posteriormente, Marjorie de Sousa confesó devastada que aún no se recuperaba de las dos muertes por las que había pasado hace un par de años, ya que fue en el 2018 cuando fallecería su otra perrita de nombre Mussa, y al año siguiente perdió a su perrito Moshy.

“Se me fueron los otros dos, creo que es algo que todavía no supero, y bueno nada, confiamos que no va a ser nada malo y gracias por seguir orando y pedir mucho por mi perrito” confesó Marjorie en el video.

Tras esto, diversos comentarios comenzaron a llegar, en donde usuarios se fueron directo a la yugular de la modelo, afirmando que no le creían absolutamente nada y que aparte de todo era una “ridícula”.

Una seguidora, bastante molesta escribió: “Así son las cosas, lloras por el PERRO y el que te hizo el FAVOR de darte el hijo a ÉL NO LE TIENES PENA. Por favor ridícula. Pero Dios está ahí y espero ver que tu hijo sea el que busque. Tranquila. El tiempo de Dios es perfecto. GUARDA ESTE MENSAJE RIDÍCULA”, escribió en el video de Marjorie de Sousa confesando que se encuentra devastada y aún recuerda las muertes de sus anteriores mascotas.