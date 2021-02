Los usuarios se pregunta ¿Por qué no lo ‘protegió’?

Ante la terrible situación de la familia hispana de Conroe en Texas por la grave tormenta invernal, miles se preguntaron porque la madre no ‘hizo más’ para proteger a su pequeño.

“Debieron dormir todos juntos así se daban calor y no le hubiese pasado nada”, “como no lo checaron al niño si saben que está super frío. Hay que estar checando a nuestros niños, ancianos y nosotros mismos tenemos que estar pendientes”, “que tranquila la mami yo estaría muriéndome del dolor y no dando entrevistas. Dios tenga en el cielo a este angelito que tristeza me dio leer esto”, comentaron. Y uno más agregó: “Pero disculpen cómo es que la mamá está viva y el hijo está muerto es bien raro ese caso tienen que investigarlo yo tengo hijos grande y siempre los he chequeado”.

Otra usuaria incluso especuló sobre los motivos de la muerte del menor: “El niño estaba mal abrigado toda madre sabe la temperatura que está un hogar, al padrastro no le veo sinceridad en sus palabras tienen que investigar eso está muy confuso no me dan confianza ni la madre ni el señor”, comentó.

Archivado como: Madre Niño Hispano Texas