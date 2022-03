la vedette puertorriqueña confesó sufrir un extraño padecimiento

Maribel Guardia dijo no poder tomar agua…

La cantante Yuri, también padece dicha enfermedad Maribel Guardia extraña enfermedad: La guapísima vedette costarriqueña hizo una confesión muy fuerte sobre su estado de salud, que aunque, no se encuentre grave si alarmó a más de un fan. Y es que se sabe que Maribel es una mujer que lleva a cabo una dieta bastante estricta, pues es por eso que a sus 62 años es una mujer tan bien conservada. La ex modelo que luce un cuerpo increíble y envidiable, confesó que sufre de una enfermedad que la hace tener síntomas como si estuviera dopada, incluso dijo que dicho padecimiento le impide tomar agua, por lo que tuvo que reemplazar esto con otro tipos de bebidas. Yuri, es otra actriz que sufre de este extraño padecimiento. Sufre de Disautonomía Maribel Guardia, confesó después de finalizar su participación en la obra ‘El tenorio cómico’ que sufre de disautonomía, una enfermedad que la hace sufrir mareos, se siente ‘drogada’, y desganada en ciertas ocasiones, Maribel confesó que solo puede tomar refresco, ya que el agua está estrictamente prohibida para ella. De acuerdo con el portal ‘Infobae’, la conductora de 62 años contó ante las cámaras: “Mi disautonomía, yo nací con ella. Siempre que hacía ejercicio y tomaba agua, primero me sentía así como medio contentona, como si estuviera medio drogada y luego, bolas, periquín, al suelo, perdía el conocimiento, por eso no tomo agua”, contó Maribel.

Maribel Guardia extraña enfermedad: Llamó a Yuri La conductora puertorriqueña explicó que es lo que causa la ingesta de agua en su cuerpo, además de decir que consume un refresco especial: “El agua me deslava completamente el sodio del cuerpo. En el día tomo mucho refresco para deportistas”, comentó la actriz. La vedette dijo que cuando se enteró de que Yuri padece esta enfermedad, se alarmó mucho y decidió llamarla para preguntarle como se encontraba, de acuerdo con Infobae, Yuri sufre de efectos secundarios como mareos y debilidad, además de que cambios en su presión sanguínea.

El padecimiento de Yuri tiene otro tipo de efectos Maribel Guardia decidió comunicarse con la intérprete de ‘Maldita Primavera’ para asegurarse de que no estaba en peligro: “Le hablé a Yuri, le dije ‘Oye, amiga ¿Cómo es eso que te estás muriendo? Yo ahí la libro, pero no me estoy muriendo’. Entonces me explicó que la de ella es diferente”, narró. De acuerdo con información de la secretaría de salud, publicó un boletín en 2021, en donde informó como se lleva a cabo dicha enfermedad y como tratarla, para que la gente tenga más conocimiento sobre este desorden. Yuri también ha sufrido de efectos causados por la disautonomía.

Maribel Guardia extraña enfermedad: Yuri confesó sufrir de disautonomía Durante la participación de Yuri en el programa ‘Quién es la máscara’, en el panel de ‘investigadores’, la cantante mexicana Yuri, estuvo indispuesta en algunas emisiones del programa, en donde, debido a su padecimiento (disautonomía), se encontró indispuesta en ciertas ocasiones, en donde sentía mareos… El periodista Juan José Origel reveló ante las cámaras que la intérprete de ‘Ya no vives en mi’, que la cantante sufre de dicha enfermedad “Le dan como mareos por tanto estrés que tiene la güerita. Se marea y por eso no pudo ir” dijo Juan José en aquel momento.

Los cuidados que una persona con este padecimiento debe de tener Yuri comentó en cierto momento, que las secuelas que le trajo el contraer el virus del Covid-19, llevaron consigo el padecimiento que está sufriendo hasta el momento, pero realmente no está confirmado. Entre los principales síntomas que desata dicha enfermedad son: taquicardia, mareo, debilidad o cansancio, dificultad cognitiva y la visión borrosa. Lo que una persona con Disautonomía debe de hacer para controlar los efectos secundarios son, reducir el consumo de azúcares así como los refrescos, también cuidar la ingesta de sal y mantenerse hidratados con líquidos variados así como agua de coco, agua mineral y jugos.

Maribel Guardia extraña enfermedad: Yuri, le rinde cuentas al tiempo En dos años festejará 60 de edad y no tiene temor revelarlo. A sus 58 recién cumplidos en enero, Yuri puede presumir que no es una mujer de cirugías, que si se mantiene jovial y bella es por la paz de Dios que reina en su corazón y por su disciplina para cuidarse. Entre risas, reconoce que no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después porque aunque es una mujer que procura mantenerse sana y en forma, la edad hace mella en el cuerpo y ya no tiene la misma agilidad que en su juventud. “Todas las mujeres nos hacemos que si el facial, aparatología, el arreglito, pero pienso que cuando tienes paz espiritual, estás bien con Dios, todo es mejor. “No soy perfecta y tampoco levito en las noches, pero sí puedo decir que haber estado enferma durante año y medio (por Covid-19 y sus secuelas) me acercó mucho más a Dios”, comenta la jarocha, quien sufre disautonomía a consecuencia del coronavirus. “La palabra de Dios hermosea el rostro. Yo no tengo cirugías, a mi maquillista le dicen ‘ay, ya tiene hilos (tensores en el rostro) la vieja’, esos que jalan (la piel), pero les prometo que no. ¡Me chocan las cirugías!”. Las únicas dos cirugías que se ha practicado son el aumento de busto (hace muchos años) y hace un mes que le retiraron la vesícula. Informó Agencia Reforma

Maribel Guardia extraña enfermedad: Asegura ser una mujer sin vicios. De acuerdo con Agencia Reforma, la intérprete de ‘Maldita Primavera’ no consume alcohol, no fuma ni se asolea y cuando luce bronceada, revela, es gracias al maquillaje. “Tengo en mi casa un pequeño spa con toda mi aparatología. Ahorita que tengo entrevistas me pongo mi aparatología tres veces por semana. Le tengo pánico a las cirugías”, reitera la artista, quien promueve su álbum Celebrando a una Leyenda por sus 45 años de trayectoria. “En dos años tengo 60, así que ahí les voy dejando el agua a los tamales”, bromea.

Por las secuelas de Covid-19 padece disautonomía que le provoca taquicardia, mareo, debilidad y ansiedad, Yuri dejó de ejercitarse y lo ha resentido. Ya se siente mucho mejor, pero el médico le ha recomendado seguir con los cuidados porque está baja de defensas. “De vez en cuando tengo pequeñas ansiedades que puedo controlar con respiración o con mi abanico (de mano) que mucha gente piensa que por jarocha (lo uso) o por la menopausia, pero no, es por las ansiedades. A veces sí se me sale de control, pero ya es menos”.

Aunque ya está lista para retomar el ritmo para su gira Euforia, aseguró que en esta será la última vez que realice coreografías como lo hacía en sus shows de la década de los 90.