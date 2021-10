“Le ha provocado desmayos”; Yuri revela enfermedad que le dejó el coronavirus

Posteriormente, y rescatando las palabras que la mexicana dijo, afirmó que esta enfermedad le atrajo varios síntomas, entre ellos desmayos: “Yuri señaló que la disautonomía le genera varios síntomas fuertes, como dolores de cabeza, problemas con la presión y hasta desmayos”, se podía leer en la cuenta de Chisme No Like.

“Me regresaron algunas secuelas en el sistema nervioso, me lo detectaron, me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enferma. Gracias a Dios me lo detectaron a tiempo (…) me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte pero sí es muy difícil”, comentó en su momento para el programa Hoy.