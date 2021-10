Una personas ganó el premio mayor de Powerball de 699.8 millones de dólares

El boleto ganador fue vendido en California

Los números ganadores sorteados el lunes por la noche fueron 12, 22, 54, 66 y 69. El Powerball fue el número 15 Después de 40 sorteos sin que hubiese un ganador de la lotería Powerball, un solo boleto vendido en California igualó los seis números sorteados el lunes y fue el afortunado ganador del premio mayor de casi 700 millones de dólares, dijeron las autoridades. Relacionado Gana lotería dos veces el mismo día Dan a conocer los números ganadores del Mega Millions del 1 de octubre ¡Powerball! Publican números ganadores del sorteo del 29 de septiembre Los números ganadores sorteados el lunes por la noche fueron 12, 22, 54, 66 y 69. El Powerball fue el número 15. Nadie había ganado el gran premio del juego desde el 5 de junio, informó The Associated Press. Anuncian boleta ganador de la lotería Powerball Gracias a casi cuatro meses de inutilidad y venta final de boletos, el premio mayor de Powerball ha subido a 699.8 millones de dólares, lo que lo convierte en el séptimo más grande en la historia de la lotería de EE. UU. Fue el primer premio mayor ganado un lunes por la noche desde el 23 de agosto, cuando el juego lanzó un tercer sorteo semanal, dijeron las autoridades.

El billete ganador se vendió en Morro Bay Según la cuenta de Twitter de la Lotería de California, el billete ganador se vendió en Morro Bay. El ganador podrá elegir entre la opción de anualidad pagada durante 29 años o la opción en efectivo de $ 496 millones. Ambas opciones de premios están sujetas a impuestos. Se vendieron cinco boletos ganadores de $ 1 millón; dos en Massachusetts y uno en Virginia, Florida y Arizona. El 41º sorteo estableció un récord, superando la marca anterior de 36 sorteos que finalizaron en enero de 2021. Cuanto más tiempo pase el juego sin un ganador del gran premio, mayor será el pago.

Muchas personas han ganado otros premios más pequeños La sequía del premio mayor es por diseño, ya que las grandes probabilidades del juego de 292,2 millones a uno están destinadas a generar premios masivos que atraigan a más jugadores. Los funcionarios de la lotería han notado que a pesar de la larga espera por un boleto ganador del premio mayor, muchas personas han ganado premios más pequeños, incluidos 2.8 millones de jugadores solo en el sorteo del sábado. Esas ganancias oscilaron entre 1 millón y 4 dólares. Powerball se juega en 45 estados más Washington, D.C., las Islas Vírgenes de EE. UU. y Puerto Rico.

Gana lotería dos veces el mismo día Por otro lado, una mujer de Florida gana dos veces la lotería Mega Millions en el mismo día, lo que le reportó un premio total de cuatro millones de dólares, informó el sábado el diario El Nuevo Herald, de acuerdo a información de la agencia de noticias EFE y el Portal UPI, un suceso poco común en este tipo de juegos. La mujer, residente en Boca Ratón, al sureste de Florida, compró dos boletos con los mismos números de la lotería Mega Millions el pasado 14 de septiembre. Los números de la suerte para la mujer fueron el 4, 13, 19, 63 y el 64, que le reportaron a Susan Fitton, de 64 años, 2 millones de dólares por cada boleto, para un total de 4 millones.

Pudo ganar más Pero su suerte podrá ser mucho mayor si llega a acertar también un sexto número, denominado Mega Ball, que repartirá hasta 34 millones al ganador o ganadores en su próxima edición. Fitton compró los boletos en un pequeño comercio de Boca Ratón y reclamó su premio seis días después de haber ganado la lotería, que supondrá además a la tienda una comisión de 10,000 dólares por vender los números ganadores, indicó el medio de comunicación.

Bolsa atractiva La Lotería de Florida ha repartido más de 772 millones en premios de Mega Millions a cerca de 60 millones de jugadores desde que en 2013 comenzó a vender estos boletos, según el organismo estatal. Mega Millions es una de las loterías más famosas en Estados Unidos y el mundo, pues si ningún jugador le atina a los número, el premio se acumula y en ocasiones hasta juegan personas de otras partes del mundo, ya que casi siempre tiene bolsas muy atractivas para todos.

Pero no todas las personas que ganan la lotería tienen buena suerte, ya que hay algunas historias que son de tragedia. Hace unos días se dio a conocer que un hombre, Gregory Jarvis, un hombre de Michigan, de 57 años de edad, ganó el premio gordo de $45 mil del juego Club Keno The Jack, sin embargo, murió ahogado y no pudo cobrarlo y disfrutarlo, de acuerdo a información proporcionada por el portal de New York Post. Una auténtica tragedia vivió este hombre, pero antes un verdadero calvario y que no podía conseguir la documentación necesaria para poder recibir el premio en efectivo, y al final tuvo la más desafortunadas de las muertes, ya que ni oportunidad tuvo de disfrutar el dinero.

Hechos Las autoridades informaron que el Gregory Jarvis se encontraba en el Blue Water Inn en Caseville el 13 de septiembre cuando decidió probar suerte en el juego complementario de Club Keno The Jack, y de manera insólita se llevó el premio gordo, informó WJRT of Flint. El hombre entonces debía alistarse para poder cobrar el premio, ya que de acuerdo a la Comisión de Lotería de Michigan, todos los ganadores de premios de más de $ 600 deben presentar una identificación con foto y su tarjeta de Seguro Social para poder recibir el premio.

"Muy buen tipo" La gente que lo conoció solo tuvo palabras positivas para él: "Muy buen tipo, estaba aquí todos los días. Alguien dijo que alguien acaba de ganar The Jack y él dijo, 'Genial', y alguien le preguntó, '¿Fuiste tú?' Y así fue, así que estaba súper emocionado", dijo el copropietario Dawn Talaski a la estación de noticias. El mismo Talaski expresó que Gregory Jarvis regresó a la posada después de una semana y compró varias rondas de bebidas alcohólicas, sin embargo, todavía no había cobrado su boleto ganador de Club Keno The Jack y todo porque no contaba con los documentos que le pedían las autoridades.