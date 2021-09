Fifth Third Bank facilita pagos anticipados en Georgia

Fifth Third Bank lanzó “Early Pay” para ayudar a clientes.

A partir de ahora podrán acceder mucho más rápido a su dinero.

La nueva herramienta tiene una tarifa de mensual de dos dólares.

Como una novedosa forma de acceder a los cheques de pago hasta dos días antes Fifth Third Bank lanzó recientemente “Early Pay”, disponible para todos los clientes de Fifth Third Momentum Checking, anunció la entidad financiera en un comunicado.

El pago anticipado “brinda a los clientes acceso a su cheque de pago más cerca del momento en que lo ganan, dándoles más tiempo para concentrarse en su bienestar financiero”, dijo Randy Koporc, presidente regional de Fifth Third Bank en Georgia.

Nuevas funciones

“Con las otras funciones de Early Pay y Momentum Checking, estamos brindando a los clientes la más amplia gama de opciones para acceder a su dinero más rápido y evitar cargos”, destacó el directivo.

De acuerdo con el comunicado, Early Pay se lanzó en ciertos mercados a principios de este año, “lo que ayuda a los clientes a evitar cargos por sobregiros y la necesidad de recurrir a prestamistas de día de pago u otras formas de endeudamiento”, afirman.