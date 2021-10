Una mujer de Florida ganó dos veces la lotería en el mismo día

Le reportó un premio total de cuatro millones de dólares

Susan Fitton compró dos boletos con los mismos números de la lotería Mega Millions Una mujer de Florida gana dos veces la lotería Mega Millions en el mismo día, lo que le reportó un premio total de cuatro millones de dólares, informó este sábado el diario El Nuevo Herald, de acuerdo a información de la agencia de noticias EFE y el Portal UPI, un suceso poco común en este tipo de juegos. Relacionado Gasolina sube de precio en Estados Unidos ¿Sale del clóset? Julián Gil sorprende a sus fans vestido de mujer Ordenan recall de protectores solares tras detectarse sustancia cancerígena La mujer, residente en Boca Ratón, al sureste de Florida, compró dos boletos con los mismos números de la lotería Mega Millions el pasado 14 de septiembre. Los números de la suerte para la mujer fueron el 4, 13, 19, 63 y el 64, que le reportaron a Susan Fitton, de 64 años, 2 millones de dólares por cada boleto, para un total de 4 millones. PUDO GANAR MÁS Pero su suerte podrá ser mucho mayor si llega a acertar también un sexto número, denominado Mega Ball, que repartirá hasta 34 millones al ganador o ganadores en su próxima edición. Fitton compró los boletos en un pequeño comercio de Boca Ratón y reclamó su premio seis días después de haber ganado la lotería, que supondrá además a la tienda una comisión de 10,000 dólares por vender los números ganadores, indicó el medio de comunicación.

Gana lotería dos veces: BOLSA ATRACTIVA La Lotería de Florida ha repartido más de 772 millones en premios de Mega Millions a cerca de 60 millones de jugadores desde que en 2013 comenzó a vender estos boletos, según el organismo estatal. Mega Millions es una de las loterías más famosas en Estados Unidos y el mundo, pues si ningún jugador le atina a los número, el premio se acumula y en ocasiones hasta juegan personas de otras partes del mundo, ya que casi siempre tiene bolsas muy atractivas para todos.

GANA Y NO COBRA SU PREMIO Pero no todas las personas que ganan la lotería tienen buena suerte, ya que hay algunas historias que son de tragedia. Hace unos días se dio a conocer que un hombre, Gregory Jarvis, un hombre de Michigan, de 57 años de edad, ganó el premio gordo de $45 mil del juego Club Keno The Jack, sin embargo, murió ahogado y no pudo cobrarlo y disfrutarlo, de acuerdo a información proporcionada por el portal de New York Post. Una auténtica tragedia vivió este hombre, pero antes un verdadero calvario y que no podía conseguir la documentación necesaria para poder recibir el premio en efectivo, y al final tuvo la más desafortunadas de las muertes, ya que ni oportunidad tuvo de disfrutar el dinero. Archivado como: Gana lotería dos veces el mismo día

Gana lotería dos veces: HECHOS Las autoridades informaron que el Gregory Jarvis se encontraba en el Blue Water Inn en Caseville el 13 de septiembre cuando decidió probar suerte en el juego complementario de Club Keno The Jack, y de manera insólita se llevó el premio gordo, informó WJRT of Flint. El hombre entonces debía alistarse para poder cobrar el premio, ya que de acuerdo a la Comisión de Lotería de Michigan, todos los ganadores de premios de más de $ 600 deben presentar una identificación con foto y su tarjeta de Seguro Social para poder recibir el premio.

Gana lotería dos veces: MUY BUEN TIPO” La gente que lo conoció solo tuvo palabras positivas para él: “Muy buen tipo, estaba aquí todos los días. Alguien dijo que alguien acaba de ganar The Jack y él dijo, ‘Genial’, y alguien le preguntó, ‘¿Fuiste tú?’ Y así fue, así que estaba súper emocionado”, dijo el copropietario Dawn Talaski a la estación de noticias. El mismo Talaski expresó que Gregory Jarvis regresó a la posada después de una semana y compró varias rondas de bebidas alcohólicas, sin embargo, todavía no había cobrado su boleto ganador de Club Keno The Jack y todo porque no contaba con los documentos que le pedían las autoridades.

Gana lotería dos veces: NO PODÍA COBRARLO “No podía cobrarlo porque no tenía una tarjeta de Seguro Social, no era buena, así que solicitó una nueva”, le dijo Talaski a WJRT. Además, la dueña de la empresa dijo que se alertó cuando Gregory Jarvis no regresó como de costumbre, así que no le tomó tanta importancia. “A veces está en el norte trabajando, no estuvo aquí toda la semana y pensamos que algo andaba mal”, dijo, y agregó que el jefe de Jarvis hizo acto de presencia más tarde en el bar para confesar que no había llegado al trabajo, por lo que la preocupación se hacía más evidente

LO HALLAN MUERTO Pero conforme pasaban las horas, ya el viernes, un habitante de una playa privada en la pequeña ciudad del condado de Huron informó a los agentes que un cadáver flotó hasta la orilla cerca de un bote, que se momento después se determinó que pertenecía a Gregory Jarvis. “Pensamos que estaba amarrando su bote, resbaló y cayó, se golpeó la cabeza y ahí fue donde terminó en el agua. No se sospecha ningún juego sucio”, dijo el jefe de policía Kyle Romzek a WJRT, mientras hacían las investigaciones correspondientes tras el llamado de emergencia. Archivado como: Gana lotería dos veces

SE AHOGÓ Tras hallar el cuerpo y revisar su identidad, la autopsia determinó que Jarvis se ahogó después de golpearse la cabeza. “Estaba planeando tomar ese dinero e ir a ver a su hermana ya su padre en Carolina del Norte”, dijo Talaski para los medios de comunicación. Sin embargo, el premio del hombre de Michigan no quedó sin entregarse, ya que las autoridades determinaron entregar el billete ganador a sus familiares y así el dinero quedó con ellos, luego de la historia trágica, lo que conmovió a muchos usuarios de internet, donde se dio a conocer la información. Archivado como: Gana lotería dos veces

SE SUICIDÓ En un caso similar, se informó de una mujer que el dinero no la hizo feliz, pues se dieron a conocer las causas de la muerte de la ganadora de la famosa lotería Euromillones. Según el hermano ella se encontraba bastante deprimida y en los últimos meses antes de fallecer no quería someterse a la ayuda médica que podían proporcionarle, por lo que no hubo mucho que hacer al respecto. La ganadora de 27 millones de euros, al parecer se suicidó en su hogar de Irlanda del Norte aunque el hermano de la mujer mencionó al medio de comunicación que esa no fue la razón de su muerte. La familia de la fallecida mencionó que siguen investigando las causas de su muerte y que no creerán en la versión de que se quitó la vida. Archivado como: Gana lotería dos veces