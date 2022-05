En La Casa de los Famosos se han presentado los momentos más polémicos.

Laura Bozzo ocasionó que Niurka llorara en el tercer día del reality.

Atacan a Niurka por haber nominado a Laura Bozzo. Laura Bozzo provoca Niurka. El pasado martes dio inicio uno de los realities más esperado por los hispanos en donde diversas celebridades vivirán bajo el mismo techo y apenas han pasado pocos días desde que empezó y ya han ocurrido varios momentos dentro de La Casa de los Famosos, la primera en protagonizar un escándalo fue Laura Bozzo y lo sigue haciendo. Recientemente a través de las redes sociales comenzó a circular un video de lo que ocurrió dentro de la casa que están compartiendo distintas figuras públicas, pues en dicho videoclip se le puede observar a Laura Bozzo hacer lo que nadie se imaginaba y a la integrante menos esperada. Laura Bozzo fue la segunda nominada en La Casa de los Famosos La Casa de los Famosos en su segunda temporada ha dado mucho de que hablar, pues ya se captaron diversos momentos que han puesto con los pelos de punta a los espectadores, el día de ayer ocurrió algo que involucró a la presentadora de ‘Laura en América’, pues hizo llorar a una de las integrantes. Fue a través de la cuenta de ‘La Lengua’ dentro de la plataforma de Instagram donde se recuperó el preciso momento en el que Laura Bozzo provocó que Niurka Marcos llegara hasta las lagrimas durante el tercer día de La Casa de los Famosos luego de que fuera nominada para ser expulsada del reality show.

"Se me han metido en contra que reaccioné de una manera inmadura, histérica, ególatra y si me tengo que ir me iré pero ella no tiene nada que ver en esto y Niurka de verdad públicamente delante de todas las cámaras te pido que por favor me disculpes porque tú no merecías una cosa así", expresó Laura Bozzo.

La cubana se sincera y le pide perdón a la vedette “Al contrario, has sido muy buena conmigo, discúlpame por favor”, mencionó la cara de ‘Laura en América’, posteriormente y sin dudarlo, Laura Bozzo se levantó de su lugar para darle un abrazo a Niurka, quien ante las palabras de su compatriota se soltó en llanto. “Tú no merecías eso hermana, has sido tan buena conmigo de verdad, has sido tan buena desde que llegaste conmigo y yo te admiro mucho de verdad, muy linda yo la admiro y la amo”, afirmó Laura Bozzo ante la presencia de sus compañeros de la casa y todas las cámaras que la rodean.

La mayoría de las chicas de la casa aplaudieron la acción de Laura, pues defendían que entre mujeres hay que cuidarse y quererse, pero ¿qué hizo Niurka en ese momento? Tras recibir las disculpas de Laura y el abrazo mientras corrían las lágrimas por su rostro la cubana respondió, "Sí, yo nada más estoy llorando porque con quien me iba a divertir", mientras los integrantes soltaron una carcajada. Luego de eso Laura Bozzo compartió que todos deben de reconocer cuando comenten algún error del tipo que sea, razón por la que se sinceró y pidió disculpa a Niurka, "Uno tiene que aprender a reconocer sus errores y decirlo públicamente, creo que es una de las cosas que he aprendido con mi edad es a reconocer cuando estoy mal" señaló la cubana.

Laura reconoció que en el momento en que atacó a Niurka se encontraba muy mal “Estaba muy mal, estaba muy sensible, este encierro me desespera, el no estar con mis hijas y me pone muy mal y de verdad perdóname Niurka, te lo digo así frente a todas las cámaras que nos están escuchando porque no se vale lo que te hice a ti, pero yo digo perdón de verdad porque nadie me ha tratado tan bien desde que yo llegué que tú”. Ante esto los internautas no tardaron en reaccionar inclusive hubo uno quien atacó a Niurka diciendo que ella misma había nominado a Laura Bozzo, “Que porquería de programa tanta hipocresía entre adultos”, “Y ahora porqué llora??”, “Pues claro ella la nomino son lagrimas de cocodrilo”, “Puro drama”, se lee en redes. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

¿Contienda en La Casa de los Famosos? Niurka asusta a la cubana Mientras que en la cuenta de Suelta La Sopa dentro de la plataforma de Instagram, se compartió un video en donde el mismo día de la nominación donde Laura Bozzo salió perjudicada y aseguraba que en ese momento se iría, se aprecia como Niurka Marcos realizó un acto en contra de la cubana. Pues en el clip se puede ver que Laura está dormida en uno de los sillones, mientras que la vedette se acerca con un vaso de agua hacía la cubana, se le para enfrente y le grita, "Señorita Laura", por lo que Bozzo no tardó en responder, "Ay no jod… me asustaste, casi te lanzo el agua encima hija de la chin…".

Internautas reaccionan ante la acción de la vedette cubana Niurka Marcos no paraba de burlarse ante la travesura que le hizo a quien fue la presentadora de 'Laura en América', "Me despertaste, estaba soñando que estaba en Acapulco, era un sueño bonito, me asuste", fueron las palabras de la conductora cubana ante la acción que la vedette tuvo con ella. Y por supuesto que no podían faltar los comentarios por parte de los internautas, "Que malaaa, de momento pensé que le tiraría el agua", "Eso no se hace", "Waoo Que falta de respeto", "De verdad que el producto de este programa agarró esta vez un grupo muy polémico", "Ridícula solo llamar la atención", "Solo se divierten", "Ella tiene que dejar de molestarla Laura", "Esa Niurka que la eliminen ya", se lee en redes. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.