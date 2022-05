Toni Costa manda mensaje antes de entrar a La Casa de los Famosos

Muchos están en la espera de que arranque la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, pues aún no inicia y muchos ya han creado sus especulaciones de que será mucho mejor que la primera, por ahora, Toni Costa comparte con sus fieles seguidores lo emocionado que se encuentra tras ser uno de los participantes.

Ya quedan pocas horas para que se transmita la segunda temporada del gran reality show transmitido por Telemundo, por lo que el ex de Adamari López decidió compartir un mensaje con todos sus seguidores a través de su cuenta oficial de Facebook antes de ingresar a la casa en la que compartirá momentos con otras celebridades.

Lleno de emoción compartió su llegada a la casa de Telemundo para iniciar con la transmisión del reality show más esperado por los hispanos, “Ya llegué a mi destino, donde está La Casa de los Famosos y bueno, en Miami han sido unos días muy intensos, han sido días muy emotivos”, expresó el ex de Adamari López en su video.

“En mi caso siempre voy a estar de una forma pues pacífica, intentando evitar cualquier chisme, cualquier polémica, cualquier cosa y bueno pues que sea lo que Dios quiera, si Dios me puso en este proyecto fue por un propósito y lo voy a realizar… No queda de otra, yo siempre voy protegido con mi cruz de caravaca siempre”, señaló el papá de Alaïa. Archivado como: Toni Costa manda mensaje.

“Tengo muchas cosas de personas muy queridas, tengo el famoso corazón rosita de Alaïa, así que ese corazoncito de peluche rosa va a dormir conmigo, me va a acompañar en momentos claves de la casa, tengo pulseritas que tienen mucho significado, tengo amuletos, tengo de todo, tengo unas camisetas que están firmadas”. Archivado como: Toni Costa manda mensaje.

“Tenemos que ser familia”, así lo dijo el papá de Alaïa

“Te lo juro que voy con tanta energía que no va a haber algo que me desenfoque y lo que me desenfoque voy a tratar saberlo llevar, voy a tratar saberlo vencer y yo creo que con dialogo, con respeto, con buenas formas todo se puede conseguir en esta vida y en esa casa también”, expresó el bailarín español a través de su video de Facebook.

Posteriormente afirmó que a fin de cuentas los integrantes se tienen que ver como familia porque estarán conviviendo durante varios días bajo el mismo techo, “Al fin y al cabo tenemos que ser familia ¿no? Tenemos que convivir, tenemos que cocinarnos, tenemos que organizarnos, tenemos que ayudarnos en las pruebas”, comentó en la recta final de su video. Archivado como: Toni Costa manda mensaje. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.