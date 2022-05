Y es que cuando se trata de los famosos, las redes sociales no tardan en explotar para colocarlos en el ojo del huracán, a parte las celebridades que se encuentran dentro de la casa saben que no son salvados de las cámaras, por lo que tienen que tener cuidado en lo que hacen, cosa que a este actor se le escapó de las manos, se trata de Juan Vidal.

Fue a través de la cuenta oficial de Chisme No Like en Instagram quienes compartieron una imagen revelando que uno de los integrantes del tan aclamado reality de Telemundo, pasó una noche totalmente inolvidable. Pues se le captó pasando un momento íntimo mientras el resto dormía.

Pues resulta que en el Instagram de Chisme No Like compartieron que el ex de Cynthia Klitbo lleno de asombro a los televidentes luego de que durante la madrugada del segundo día de ‘La Casa de los Famosos’, se le viera hacer cosas debajo de las sábanas mientras el resto de los integrantes dormían.

Internautas reaccionan ante el momento candente del actor

El video comenzó a circular a través de la plataforma de YouTube en el canal de Revista Cultura Pop, donde pasaron las imágenes en donde se le observa al actor dominicano estar acostado cuando de repente se aprecian extraños movimientos por debajo de las sábanas, y se aprecia como es que se cuida para que nadie lo vea. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

Dentro del post que se realizó a través de la cuenta de Chisme No Like, los internautas no dudaron en acudir a la caja de comentarios para manifestar su reacción ante la acción que realizó Juan Vidal, “Eso es puro show no exageren”, “Cree que así votarán para que gane”, “Lo que tiene que hacer por qué suba la audiencia del programa”, “Solo quería darse amor”, “Aaayyyyy pero déjenlo que se de su cariñito”, “Todos lo hacen”, Hay no que corriente el Vidal”, se lee en redes.