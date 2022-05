Jorge Ramos manda mensaje a AMLO y lo acusa de estar de lado de los matones.

El periodista mexicano agradece que lo mencionara en la mañanera.

Se crea disputa entre Jorge Ramos y el mandatario de México.

Jorge Ramos responde AMLO. El presidente de la República mexicana se ha visto involucrado en diversos conflictos con distintas personalidades televisivas, el más reciente ha sido con el periodista Jorge Ramos, pues en la mañanera de este miércoles 11 de mayo, Andrés Manuel López Obrador le respondió al comunicólogo tras señalarlo de estar del lado de “matones, torturadores, censores y represores”.

A través del portal de Infobae se compartió lo acontecido entre el periodista de origen mexicano y el presidente de la República, “¿Quiénes somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores a unos y a otros no? No es que haya escogido mi lado ahora, ya llevo mucho tiempo, como él también”, mencionó el mandatario. Tras esto Jorge Ramos no dudo en responderle a López Obrador ante sus declaraciones.

Jorge Ramos responde a AMLO tras lo que dijo en la mañanera

Fue a través de su cuenta personal de Instagram que el periodista hispano más influyente en Estados Unidos, Jorge Ramos, publicó un video en el cual no dudo en responderle a AMLO, pues el comunicador le agradeció al mandatario por haberlo mencionado durante la mañanera del día de hoy.

Con toda la naturalidad del mundo, Jorge Ramos decidió grabar un video en contestación a AMLO tras la disputa que se desató entre ambos mexicanos, “Agradezco el tono y la respuesta al presidente López Obrador en su mañanera del día de hoy, este es un debate sumamente importante sobre el destino que debe seguir México”, argumentó el periodista. Archivado como: Jorge Ramos responde AMLO.