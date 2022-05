Mario Escobar compartió que desea tener un momento para llorar ante la partida de su hija, ya que con las investigaciones no ha tenido la oportunidad, “Nosotros queremos ya estar llorándole un poco a nuestra hija que no lo hemos hecho porque nos duele todo lo que está pasando, queremos la verdad y esperemos que en próximos días ya terminen la necropsia que nosotros presentamos”-

Mario Escobar asegura que no papará hasta saber que pasó en realidad con Debanhi

El papá de la jovencita señaló que sigue en busca de nueva información y aclaró que por ningún motivo permitirá que el caso de su hija quede cerrado, pues ha sido muy diversos los informes que le han proporcionado las autoridades y que ahora con el registro de la habitación del motel se espera tener resultados más veraces.

“Ninguna línea de investigación en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa se va a cerrar hasta que no me muestren lo contrario, exijo a la fiscalía que haga su trabajo, exijo a esa autoridad de competencia autónoma que haga su trabajo, exijo que se resuelva el caso de Debanhi. Me solidarizo con todos los papás, con todas las mamás que han pasado por esto… No vamos a parar, no vamos a quitar el dedo del renglón”, es como finaliza el mensaje de Mario Escobar, padre de la jovencita de 18 años. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Papá Debanhi cuarto motel.