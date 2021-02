“Muy linda”, “Quiero esos lentesss”, “Hermosuraa”, “Ayy, no puedo con esta niña, es tan hermosa y tiene un estilo único”, “Siempre bella y hermosa como siempre”, “Bendiciones”, “Que hermosaaaa”.

En dicha instantánea, que ya cuenta con más de 2 mil me gusta, la hija de Raúl de Molina aparecía con un gran abrigo color azul marino, mientras que en el cuello se podía notar lo que parecían ser plumas y peluche, dándole un toque más único a su atuendo.

Tachan de “amargada” a Mía de Molina por lo que le hizo a su papá “El Gordo de Molina”

Antes de que Mía de Molina sorprendiera con su abrigo de peluche, la hija de Raúl de Molina fue furamente criticada en redes sociales por no sonreír en una fotografía a lado de su padre.

Raúl de Molina compartió una fotografía junto a su hija Mía de Molina y causó gran revuelo, pero ante los señalamientos de sus seguidores, el presentador no dudó en defender a su hija.

En la imagen, Raúl de Molina trae un saco en color gris y una camisa de vestir azul cielo mientras se muestra extremadamente feliz de compartir con su hija, y la sonrisa en su rostro evidenció esto.

Pero para sorpresa de muchos, Mía de Molina lució muy seria, sin rastros de sonrisas y solamente recargando su cara con la de su padre, cosa muy diferente a cuando presumió su abrigo de peluche.

Ante esto, los seguidores del conductor no tardaron en hacerse presentes: “Ella se ve con cara de amargada, ojalá nunca extrañe esos momentos con sus padres orgullosos de ella y ella toda aburrida”, dijo una seguidora.

Ante esto, el presentador no se quedó callado y reveló el motivo del gesto de Mía de Molina.

“Mía no está triste, pero le gusta posar así. Dice que no tiene que estar riéndose tanto en las todos y que mire como posan las modelos”. Este detalle no fue mayormente comentado por los usuarios, pero sí elogiaron la buena convivencia y el tiempo que Raúl de Molina le dedica a su familia.

