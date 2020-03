Nuevamente, la familia Hernández Ontiveros dio de qué hablar en las redes sociales, pero esta vez fue la pequeña hija de Larry y Kenia, la que dejó a muchos internautas indignados y preocupados por su educación.

“¿Qué estás haciendo?”, pregunta Kenia Ontiveros a su hija, quien se lleva un termo a la boca . “Me voy a dar un shot”, dice la niña. “¿Un qué?”, pregunta la empresaria de cosméticos. “Un shot”, confirma la menor. Fingiendo sorpresa, la esposa de Larry Hernández le dice a la Dalary que no puede tomar alcohol y luego la pequeña le contesta: “A huevo que sí”.

El video de madre e hija causó diversas reacciones, pues a muchos de los seguidores de la empresaria les causó gracia, pero para otras personas, la educación que recibe Dalary no es la adecuada.

“¿Se les hace gracioso? En serio? Ni en broma!! Qué ‘trompabulario’! Y después se quejan de que las tratan mal!!! Andan gritando en las calles! Desbaratan vidas de hombres si desde niñas les enseñan a ser así! Cómo pues?”, publicó una usuaria de Instagram, indignada por el video.

Otra internauta le dio la razón a la primera: “Así es amiga, pero no puedes opinar diferente porque todas las de su rodada se te van a la yugular. Terribles tiempos que estamos viviendo”.

Las críticas continuaron: “OMG, habla igual que su papá, las deberías educar como eres tú, tú no eres corriente, o al menos no te ves”, “Eso no está bien”, “Aunque la mona se vista de ceda, mona se queda”, “Todas fascinadas aplaudiendo, por Dios!”, “Qué mal está educando a sus hijas!”.

“La ignorancia a todo lo que da!!! Se les hace gracioso que la niña hable exactamente como su papá y hasta lo comparta? En fin, no se le puede pedir peras al olmo!”, “Qué buena educación para su hija!”, “Qué vergüenza!, pero no es culpa de ella, si no de los papás”, “Puras mamad… aprenden esas niñas groseras”, expresaron algunos seguidores de Kenia Ontiveros.

Lo curioso del irónico es que todo se trató de una confusión, pues Dalary y Kenia Ontiveros no son quienes hablan en la grabación. Y es que en la aplicación de Tik Tok, se puede hacer videos con la voz en ‘off’ de algún personaje viral o famoso y en este caso, madre e hija usaron el de una niña que se hizo famosa en Youtube luego de que fuera grabada con una botella de tequila.

“Por lo menos si van a criticar deberían estar seguras de lo que dicen. La niña no es la que dice la palabra, ni Kenia es la que habla en ese video, solo hacen las gesticulaciones, pero las voces no son de ellas”, explicó una usuaria, quien se indignó luego de ver cómo Kenia Ontiveros y Dalary eran atacadas por algunos internautas.

Este es el video original de la parodia.