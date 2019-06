Página

Lupillo Rivera avivó los rumores sobre el sorpresivo noviazgo que aseguran tiene con Belinda.

El intérprete dijo que la mexicana es “la mujer más hermosa” que ha conocido en su vida.

A un año de su soltería, tras su divorcio de Mayeli Alonso, Lupillo asegura que está muy contento “disfrutando la belleza de las mujeres”.

Aunque Belinda negó a la revista People que mantiene un romance con Lupillo Rivera, el hermano de Jenni Rivera avivó los rumores sobre el sorpresivo noviazgo en una conferencia de prensa que ofreció este fin de semana.

Como era de esperarse, los periodistas no dejaron pasar la oportunidad de interrogar al intérprete sobre las especulaciones que han protagonizado cientos de titulares. Sin embargo, en lugar de responder con una contundente posición, Lupillo Rivera lanzó varias evasivas que solo generaron aún más intriga en el mundo del espectáculo.

“Estamos trabajando proyectos, andamos trabajando diferentes cosas… pues sí que es la mujer más hermosa que he conocido en mi vida. Yo creo que no me equivoco, cualquier hombre que la ve dice que es la mujer más hermosa”, dijo el cantante que sin duda siente una gran admiración por Belinda.

Al ser cuestionado sobre los ‘cariñitos’ que supuestamente le hace a la bella mexicana en el backstage de La Voz, respondió: “Yo creo que como cualquier mujer la he tratado con mucho respeto, con mucho cariño, como se debe tratar a una mujer”.

En las redes sociales, el tema ha causado un encendido debate y muchos se decantan por apoyar al hermano de Jenni Rivera pese a la diferencia de edad que tiene con Belinda: “A la final, si quieren andar juntos pues que anden y disfruten”; “Lupillo lo que te haga feliz y punto”, comentaron.

