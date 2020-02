Un proyecto de ley fue presentado en Georgia en favor de la educación universitaria de los “soñadores”.

La propuesta HB997 se suma a otra medidas similares que impulsan demócratas y republicanos en la legislatura de Georgia.

La legisladora hispana Brenda López reiteró la importancia de que la comunidad se involucre en el proceso haciendo llamadas.

Un legislador republicano presentó en la Cámara de Representantes de Georgia un proyecto de ley que abriría las puertas de las universidades públicas del estado a miles de jóvenes inmigrantes, entre ellos los llamados “soñadores”que no pueden estudiar debido al alto costo de la matrícula.

The legislative push comes as the U.S. Supreme Court is expected to rule on the legality of the DACA program. Started in 2012, there are about 21,000 people in the state participating in the program. https://t.co/g1wC1mSipn — AJC (@ajc) February 25, 2020

La propuesta HB997 del representante Kasey Carpenter se suma a otra medidas similares que impulsan demócratas y republicanos en la legislatura de Georgia para que los “dreamers”, o “soñadores”, puedan pagar matrícula universitaria como residentes del estado, un batalla que han librado infructuosamente desde hace varios años.

Actualmente, los estudiantes indocumentados y beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés) en Georgia deben pagar matrículas tres veces más altas que los residentes de Georgia, lo que imposibilita a muchos jóvenes estudiar una carrera universitaria.

Extending In-State Tuition to “Dreamers” Creates Opportunity for Georgia https://t.co/xgmI4PxxnP via @gabudget — Brenda for Congress (@VoteBrendaLopez) February 11, 2020

La nueva medida fue presentada esta tarde, según confirmó a Efe la Oficina Administrativa de la Cámara de Representantes de Georgia, y beneficiaría a aquellos estudiantes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 12 años, que han vivido en Georgia por al menos cuatro años y que hayan graduado de una secundaria del estado u obtenido el GED, el equivalente del diploma de preparatoria (high school) para personas que abandonaron los estudios.

“Es muy positivo que haya representantes republicanos que estén apoyando este concepto de la matrícula estatal”, dijo a Efe la legisladora demócrata Brenda López, una de las impulsoras de la HB896, un proyecto similar al de Carpenter, aunque más general, que fue presentado a principios de este mes y que espera una audiencia en el Comité de Educación Superior de la Cámara baja.

HB 896 aims to let grads pay in-state tuition regardless of immigration status https://t.co/lIUSAttzBn via @11AliveNews — Brenda for Congress (@VoteBrendaLopez) February 11, 2020

Los dos requisitos básicos de la medida impulsada por López y otros representantes demócratas del estado -entre ellos el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Bob Trammell- son que los jóvenes hayan estudiado al menos tres años en una secundaria de Georgia y graduado de una escuela del estado, o haber obtenido el GED.