Gobernador de Georgia se reúne con empresarios latinos en Atlanta

El gobernador de Georgia Brian Kemp se reunió con empresarios latinos de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia.

Con el encuentro se busca que la población hispana pueda expresar sus opiniones y hacer que su voz pueda llegar hasta ellos.

Actualmente, la comunidad hispana representa casi el 10 por ciento de la población del Estado de Georgia.

Por Anny Mercedes

Las instalaciones del Georgia Freight Depot sirvieron de escenario para el desayuno legislativo anual que realizan empresarios latinos de la Cámara de Comercio Hispana de Georgia (GHCC), celebrado la mañana de este miércoles 19 de febrero.

En el encuentro, estuvieron presentes el gobernador de Georgia, Brian Kemp, el Cónsul General de México en Atlanta, Javier Díaz de León, Pedro “Pete” Marin, de la Casa de Representantes de Georgia, el director de la GHCC, Santiago Marquez, entre otros.

Como parte de su compromiso en el crecimiento y desarrollo empresarial de la comunidad Latina, la GHCC busca que a través de estos acercamientos con los principales legisladores de Georgia, la población hispana pueda expresar sus opiniones y hacer que su voz pueda llegar hasta ellos.

“Para nosotros es muy importante poder traer los líderes del Estado a estar con nuestra comunidad y nuestros miembros. Hoy tuvimos los tres líderes: el Gobernador que es el líder del Estado, el representante de la casa y el líder del Senado, que son los tres que toman las decisiones para las leyes aquí en el estado”, compartió Santiago Marquez, director de la GHCC.

Actualmente, la comunidad hispana representa casi el 10% de la población del Estado de Georgia, fracción que los hacer ser una parte muy importante para las decisiones de los legisladores.

“Es muy importante que todas los latinos que viven en la comunidad de Georgia alcen su voz fuerte en este lugar para que las personas que hacen la leyes en este lugar entiendan sus necesidades”, manifestó Javier Díaz de León.

El rol que representa la Cámara de Comercio Hispana en Georgia es de mucho valor ya que ha logrado crear sinergia entre las pequeñas empresas de la comunidad con los comisionados electos y demás legisladores que están en el poder.

“Me siento muy orgulloso de mi amistad y mi colaboración con la Cámara Hispana ya que entiende muy bien las necesidades de los hispanos en Georgia y sabe cuándo deben dar el siguiente paso”, agregó Díaz de León.

Durante el encuentro, fue reconocido por su excelente trayectoria el Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios, John King, así como también la presencia de políticos invitados y personalidades postuladas a puestos públicos.