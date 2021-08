Después de que la actriz Paty Navidad estuvo comentando a través de redes sociales que el COVID-19 no existía y que solamente eran “inventos del gobierno”, comentando incluso la posición que tenía respecto a las vacunas, fue a finales de julio que se dio a conocer que la mexicana había dado positivo a COVID-19.

Vaya que las cosas se pusieron bastante complicadas para la actriz Paty Navidad, ya que después de haber sido internada a causas de COVID-19, enfermedad que la mexicana juraba y perjuraba que no existía, su hermana Yadira la declaró mentalmente incapacitada para poder salvarla de una peor reacción.

La hermana de Paty Navidad declaró a la mexicana como mentalmente incapacitada para poder salvarla del COVID-19, enfermedad que Paty juraba y perjuraba que no era real, diciéndole a los doctores que la actriz tenía un tumor en el cerebro, el cual la hacía perder la noción de lo que decía y hace.

Días posteriores a este suceso, el portal de TV Notas, sacó un articulo en donde se hablaba de la actual situación de la actriz, comentando lo complicado que ha sido para la mexicana este proceso, ya que conforme pasó el tiempo necesitó de ayuda médica, ya que su oxigeno no estaba muy bien que digamos.

Tras esto, las cosas no han ido nada bien para la actriz, ya que con el pasar del tiempo, su estado de salud se complicó aún más, a tal grado de que su hermana la declaró mentalmente incapacitada para poder salvarla de una caída peor ante esta enfermedad , ya que Paty Navidad se negaba a tomar ningún medicamento.

"Tras creer que solo se trataba de una gripe, solo se la trató con Paracetamol y Teraflú, y por no seguir las instrucciones de los médicos, llegó al punto en que sus pulmones no le dieron para más", comentó la persona cerca a la familia para el portal TV Notas.

Paty Navidad creía que los medicamentos la iban a hacer engordar y que por eso no se tomaba ni siquiera un antiinflamatorio: “Le habían recetado un corticosteroide que actúa como antiinflamatorio, pero como ella aseguraba que la iba a engordar no se lo inyectaba, ella insistía en que solo era un gripe”.

Paty Navidad no solo se contagió a ella, sino también puso en riesgo la salud de sus familiares, ya que su hermana Yadira, quien la estaba cuidando también se enfermó, sin embargo su sobrina Eve, hija de Yadira, se salvó a pesar de que también estaba con ellas.

"Por sus ideas insistió que no le dieran nada, solo dejó que le pusieran oxígeno, le tomaron placas de sus pulmones y se dieron cuenta que tenía neumonía, dijo que firmaría un carta para hacerse responsable de que no le administraran medicamentos", comentó la fuente cercana al portal TV Notas.

La declaran mentalmente incapacitada

Por esto, fue que su hermana Yadira tuvo que declarar a Paty como mentalmente incapacitada, para poder salvarla de una caída peor, e incluso de la muerte: “Los médicos se contactaron con su hermana Yadira y ella fue la que les pidió que la empezaran a medicar y salvarla”.

“Aseguró que Paty está mentalmente incapacitada, pues un tumo en la cabeza la hace perder la noción de lo que dice o hace, y por eso no es capaz de tomar decisiones, por esto fue que los médicos le comenzaron a administrar a través del suero y le decían que no le ponían nada, de no haber sido así, ya estaría muerta”.