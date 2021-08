Una joven que se ha hecho conocida en redes sociales, asegura ser la sobrina del Chapo Guzmán

En Tik Tok la joven comparte respuestas a las preguntas que le hacen por pertenecer a la familia Guzmán

¿Será cierto que pertenece a esa familia?

Yiseira Guzmán, una joven tabasqueña de 16 años de edad, se ha hecho conocida en redes sociales por decir que es la supuesta sobrina de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” Guzmán. La adolescente mexicana ha aprovechado sus redes sociales para hacerse un lugar en dicho medio, compartiendo información del que asegura es su tío.

¿Será cierto? La joven en cada video que sube, narra lo que significa ser parte de la familia Guzmán e incluso ha respondido a preguntas sobre su familia y si tiene o no una relación cercana a ellos; sin embargo, han sido varios los usuarios que la han llegado a atacar por el hecho de que la joven no vive con ‘lujos’ como se esperaría de los familiares del narcotraficante.

Sobrina Chapo preguntas: ¿La nueva sobrina del Chapo?

Yiseira Guzmán, la supuesta sobrina de Joaquín Guzmán Loera, ha saltado a la fama en redes sociales tras un video que publicó donde menciona que es familiar del narcotraficante mexicano; este hecho llamó la atención de varios internautas, quienes no dudaron en expresar sus dudas al respecto y mencionar que no creen dicha versión.

Aunque no menciona datos exactos sobre su familia, la joven aseguró que no tiene trato con el conocido narcotraficante, pero en dicho video afirmó que tenía que llevar un guardaespaldas, por lo que caería en una incongruencia ya que si no son cercanos al famoso cabecilla del Cartel de Sinaloa, no tendría por qué llevar seguridad privada.