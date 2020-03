Belinda y Danna Paola aparecen juntas

La foto emocionó a sus fanáticos

Sirvió para desmentir enemistades entre ellas

Se filtra la foto que todos querían ver de Belinda y Danna Paola y sus fanáticos enloquecen en redes sociales.

La cantante Belinda publicó a través de su cuenta de Instagram una imagen que emocionó a sus fans.

Ella lucía un atuendo de ‘chica rebelde’ con un sexy minishort de jean, un top brillante y el cabello rizado.

Aunque lo que realmente destacó su look fue que llevaba todo el cuerpo tatuado y un maquillaje ‘agresivo’ que daba el toque final.

En la imagen iba acompañada de la actriz Danna Paola que resaltaba por su atuendo rosado con muchos brillantes.

“Girl power @dannapaola“, escribió la cantante en la publicación.

Y su colega le respondió: “Bellaaaaaaaaaa!!!”

Además, Danna Paola publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparece con Belinda y escribió: “Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”.

Este encuentro sirvió para desmentir supuestas rivalidades entre ellas.

Se filtra foto de Belinda y Danna Paola y los fanáticos ‘enloquecen’

Apenas salió la publicación, sus fanáticos ‘enloquecieron’ ya que era algo que habían estado esperando hace mucho.

Miles de mensajes abarrotados de halagos cayeron sobre ellas: “QUE HERMOSAS”, “Wowwwww las amiiii”, “Ay nononono!! Agárrenme que me desmayo”, “Qué locura”, “No mameeeees!! Ahora si ya se me juntaron mis novias”, “Ya podemos morir en paz”, “Qué hermosas amiga”, “Esto lo mejor que he visto en siglos”.

“El sueño cumplido de una generación”, “QUE FANTASÍA!!!!!”, “Las amo a las dos!”, “Divinas”, “Lo más vergas que verás hoy”, “Infancia realizada”, “BOMBAAAAAA!!”, “No mamen las puedo amar, son unas hermosasss!”, escribieron quienes las reconocen como ídolos de una generación.

“EPALEEEE MI AMOR!!! QUE PERRO ME VEO EN TU PIELLLL!!!! NO CABE DUDA QUE SOMOS EL UNO PARA EL OTRO MI AMOR!! COMO TE EXTRAŃOOOO BELINDAAA!!! YA QUIERO VOLVER A TENERTE EN MIS BRAZOS , LA CASA ESTÁ VACÍA SIN TI!!!”, declaró un fanático enamorado.

Pero las cosas no quedaron allí, sus seguidores se atrevieron a más y muchos pidieron a gritos que trabajaran juntas.

“Ya hagan algo juntaaaaas!!”, “Exijo una colaboración ya”, “Ya hagan canción!!! Sería un hit!!!”, “Par de hermosas. Ya hagan una canción juntas”, “Dueto pleaseeeeeeee”, “OMG necesito una colaboración”, “Ya firmaron el feat?”, “Ya está lista la canción entre ambas vrd?”, “Queremaaas duetoooo”, rogaron a las artistas.

También resaltaron el sentido de la moda que ambas llevan. “Te queda ese estylo”, escribió un internauta acerca del cuerpo tatuado de Belinda.

Otros destacaron lo originales que son para vestir: “Ellas sí imponen moda. No usan vestuario de televisa.”, “Las niñas que no usan los vestuarios de televisa”.

Sin embargo, otro grupo aconsejó a Belinda sobre su amistad con Danna Paola.

“Dios no, Beli no te juntes con esa chusma!”, “Nooooo Beli tú si eres la onda, ella no”, “Bebe no te rebajes plis”, “Lo primero que a de ver pensado Danna Paola al ver a Belinda es… quiero dieta!!”, comentaron.