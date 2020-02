La actriz consagrada desarrolló un arduo trabajo artístico en Argentina, México y Estados Unidos.

Christian Bach fue abogada en Argentina, actriz y productora de telenovelas exitosas.

Su luz exitosa se apagó un 26 de febrero de 2019 dejando un legado artístico impresionante.

La luz exitosa de la bella Christian Bach se apagó un 26 de febrero de 2019 en la ciudad de México, dejando un legado artístico impresionante en los escenarios internacionales.

Por lo que los conductores Jorge López y Ale Zapata, del programa Mundo Show, que se transmite por la plataforma digital Mundo Hispánico, le rindieron un caluroso homenaje en su primer aniversario de muerte.

A casi un año de su desaparición física, miles de fanáticos de la bella Christian Bach la recuerda como una mujer talentosa que amó a su carrera desde el primer día que decidió dejar a un lado el ejercicio jurídico tras cinco años de estudios universitarios, para escuchar las palabras; luz, cámara y acción.

Sin duda alguna, fue una decisión muy dura para la siempre bella Christian Bach, quien, en ese entonces, estaba radicada en su país natal Argentina, donde combinaba su pasión artística con su carrera de abogacía.

Siendo hija de Adela Adamowa Bottino, considerada como la primera bailarina del teatro Colón de Argentina, la bella Christian Bach, nacida en Buenos Aires aquel 9 de mayo de 1959, lucía orgullosa al protagonizar sus primeras telenovelas en Buenos Aires.

Captura Mundo Hispánico

En el país del tango, la bella Christian Bach comenzó a figurar en las telenovelas “El amor tiene cara de mujer” y “Brigada en acción”, con la participación de destacados talentos argentinos.

Un nuevo reto toca su puerta

Caracterizada por su enorme talento, la bella Christian Bach, luego de sus primeros éxitos en la pantalla chica de Argentina,un nuevo reto decidió enfrentar para explorar otros escenarios.

Esta vez, en el país azteca México, donde el campo de trabajo era brillante y competitivo.

No miro atrás, en Argentina quedaron sus primeros pasos en la actuación, pero en la ciudad de México, logró figurar como una las mejores actrices.

Fuentes documentales indican que, gracias al señor de las telenovelas Ernesto Alonso, un reconocido director y productor de cine y televisión de México, Christian Bach, se dio a conocer.

La argentina comenzó a trabajar en pequeños trabajos en cine y en 1979 logró una brillante participación en la telenovela “Los Ricos también lloran”.

Foto /Captura Mundo Hispánico

Otras telenovelas también formaron parte de su amplio currículo artístico en el país azteca tales como; Soledad, Bodas de odio y ya para 1986 protagonizó la telenovela “De pura sangre” con el actor mexicano, Humberto Zurita, con quien encontró el amor.

Vida personal y nuevos proyectos

Christian Bach quedó deslumbrada con el actor, productor, y director de cine mexicano Humberto Zurita, con quien contrajo nupcias en 1986.

De esa relación sentimental tuvieron dos hijos; Emiliano y Sebastián Zurita, éste último siguió los pasos de sus padres en el mundo de las telenovelas.

Los retos eran cada vez más arriesgados para la bella Christian Bach, quien, junto con su esposo, Humberto Zurita, lograron establecer una productora, creando en 1996 la exitosa telenovela Cañaveral de pasiones para Televisa.

Luego decidieron formar su propia empresa productora llamada Zuba Producciones, dejando la empresa Televisa para desempeñar su trabajo con TV Azteca.

Después de dos años, la pareja de esposos produjo dos telenovelas, La Chacala en 1997 y Azul tequila en 1998.

Retiro temporal fuera de las cámaras y regreso

Los conductores de Mundo Show revelaron que la actriz argentina, quien se mantuvo activa desde 1978 hasta 2014, experimentó un retiro temporal de las cámaras para enfocarse en su estado de salud.

Una buena noticia corría como polvera en los escenarios mexicanos, se trataba del regreso de la actriz luego de nueve años de ausencia.

La actriz pisó nuevamente los pasillos de TV Azteca, donde grabó la telenovela “Vidas robadas”, para luego unirse a las filas de Telemundo en el 2013, interpretando el papel de villana en la exitosa telenovela “La Patrona”.

Foto /Captura Mundo Hispánico

El último trabajo de la actriz consagrada fue una de las más especiales para ella, ya que tuvo la dicha de trabajar junto con su hijo Sebastián Zurita en la telenovela “La Impostora”, este fue su último encuentro con las cámaras, las luces y guiones.

Hermetismo en su enfermedad y su último adiós

Luego de trabajar con su hijo Sebastián Zurita, fuertes rumores sobre su estado salud eran cada vez más fuertes, hasta el punto de que sus familiares afirmaban que la actriz se encontraba bien de salud y descansaba en su rancho de California.

Sin embargo, la familia de la actriz había declarado también que ella estaba padeciendo de una dolencia en las vértebras que le afectaba el nervio.

Varias teorías rodeaban la salud de la actriz, mientras que su familia se volvió totalmente hermética ante la enfermedad que sufría Christian Bach.

El 26 de febrero de 2019 Christian Bach falleció en la ciudad de México producto de un paro respiratorio.

