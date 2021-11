Entre otras cosas, sus familiares esperan poder tener la oportunidad de probar que no estaba consumiendo drogas y alcohol al momento de su muerte. También reafirmó que Octavio Ocaña no traía una pistola y por ende, su muerte no fue un accidente. De hecho, la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México resultó indignante para la familia.

Octavio Pérez, informó que desea la ayuda del mandatario pues también es tabasqueño y podría apoyar a la familia Ocaña. “Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el Presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye , porque nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así, por que eso fue una barbaridad lo que hicieron.”, dijo.

Octavio Ocaña papá venganza: No descansaran hasta saber que ocurrió

El padre del actor aseguró que no descansará hasta resolver el caso de la muerte de su hijo. Octavio Pérez, mencionó que no cree en el informe que le presentaron las autoridades pero que ‘desgraciadamente así pasaba en México’; también dijo que no podría creer en las pruebas donde mencionan que el joven portaba armas, había bebido alcohol y fumado marihuana.

“No me voy a quedar parado, para que lo sepan esa gente, parado no me pienso quedar, esto no se acaba aquí, esto inicia aquí”, comentó el hombre a los medios de comunicación que asistieron al funeral de Octavio Ocaña. El padre del actor, informó que no se quedará con los ‘brazos cruzados’ y dará pie a un proceso en ‘contra’ de la justicia mexicana. Revelan examen toxicológico de Octavio Ocaña y se confirman sospechas.