Al pie de la fotografía, en la que se encontraba la familia reunida, la gemela escribió lo siguiente: “Tu familia fue lo que más amaste en esta vida y lo demostraste a cada segundo de tu corta pero memorable vida. Te me fuiste enamorado de una gran mujer y de su bello hijo, te me fuiste soñando con hacer grandes cosas”.

“No me va alcanzar la vida para llenar el vacio que me dejaste”

Posteriormente, Bertha señaló que no sabrá cómo hacerle para llenar el vacío que Octavio Ocaña dejó en su corazón: “Y yo sé que no me va a alcanzar la vida para aprender a vivir con el vacío que me dejas, pero vas a estar en cada pensamiento, en cada momento, en cada triunfo y en cada fracaso”.

“Tú siempre me dijiste que yo era una de las personas que más admirabas en la vida, por todo lo que tú y yo sabemos que he luchado, y tú siempre fuiste parte de mi lucha. Todos se fueron de México y solo me quedabas tú, y yo no podía vivir más feliz de saber que ahí estabas, y sin importar el día o la hora, mi gordito siempre estaba para mí”