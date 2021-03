“Es muy buen amigo. La gente lo puede ver así como muy seriote, pero Albert es muy detallista. Albert es de los que no se le pasa un cumpleaños, es muy detallista al regalar. Eso me fije yo, porque él siempre llevaba un regalito los primeros días de función y los regalos de Albert eran de algo que tú habías dicho que te gustaba… era muy detallista”, dijo.

“Ayyy Coñ… no quiero entrar en DRAMAS, pero esto DUELE en el ALMA, que TRISTEZA se Siente saber que ya NO ESTARÁS, Textiamos hasta AYER y HOY Me sale que leíste mi mensaje!!! Esos Buenos Días compartiendo mensajes POSITIVOS y DE MOTIVACIÓN ya NO ESTARÁN, pero TE INVITO a que VUELES tan ALTO como solo SE QUE VOLARÁS.

“EL PLACER DE HABERTE CONOCIDO”

Sin embargo, el mensaje de la artista se extendió al estar prácticamente desconsolada ante la noticia de que muere el actor y comediante de “El Remix”, Alberto Rodríguez y aquí te dejamos el resto del texto íntegro que publicó en su cuenta

"EL PLACER DE HABERTE CONOCIDO, REÍDO CONTIGO, Ser DIRIGIDA POR TI EN EL TEATRO, DISFRUTAR TUS PERSONAJE QUE NO TENGO UNO FAVORITO pke me GUSTAN TODOS y Me Seguirán Gustando!! El Cielo te recibirá a Manos Llenas y GOZARÁN tanto como TODO PR TE DISFRUTÓ…pke pasan estas Cositas no debiera ser la Pregunta pero pke no Hacerla??? Te Amaré por Siempre y te Recordaré Mas!!".