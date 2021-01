Tras filtrarse las lamentables fotos del cadáver de Efraín Ruales tras su asesinato, la familia está furiosa

El funeral del presentador de televisión se efectuó bajo duras medidas de seguridad

Según el programa ‘Suelta la Sopa’, ya se identificó al responsable de filtrar las fotos del periodista muerto

A unas horas de que se filtraran las polémicas imágenes del cadáver de Efraín Ruales, tras su asesinato, ahora la familia del presentador de televisión, está lidiando con el dolor y con la furia señalando al responsable de semejantes fotografías.

En el programa ‘Suelta la Sopa’, se informó que el funeral del presentador fue llevado bajo extremas medidas de seguridad, con la familia reunida para despedirlo y el hermano decidiendo quién podría accesar al lugar y quién no.

Con todo el dolor de la esposa, los hijos y la mamá de Efraín Ruales, se logró identificar al responsable de filtrar las imágenes del cadáver del presentador tras su asesinato.

Según lo comentó Aylín Mujica en ‘Suelta la Sopa’, se trataría de un paramédico quien llegó al lugar para cumplir con el protocolo habitual de checar signos vitales a la víctima, por lo que se aprovechó del asesinato de Efraín Ruales para tomarle fotos a su cadáver y filtrarlas.

“La familia están destrozados y están queriendo procesar a un paramédico que fíjense qué desfachatez, el paramédico llega al lugar de los hechos y le toma una foto al cadáver de Efraín Ruales, las subes y por supuesto las fotos se hicieron virales y ahora la familia de Efraín quiere que sea procesado este paramédico”, aseguró Aylin Mujica en Suelta la Sopa.

Mientras tanto, las autoridades no han tenido ningún detenido por el asesinato de Efraín Ruales, sin embargo sí existen varios sospechosos, según datos del programa.

La recompensa para todo aquél que ayude a dar con el paradero de los responsables del asesinato del presentador es por 50 mil dólares.

Los comentarios en la publicación de Instagram de ‘Suelta la Sopa’ no se hicieron esperar: “Solo pedimos justicia, que los verdaderos culpables paguen tanto dolor causado a todo un país… dueles Ecuador, dueles Efraín”, “Que carajos le pasa a la gente, la licencia deben quitarle. La gente pierde el sentido común, ahora todo quieren tomarle foto, todo lo quieren publicar, tengan conciencia”, “Hasta ahora no había escuchado ni tampoco he leído eso, pero si es así, pues que le caiga todo el peso de la ley para ese paramédico, a Ecuador le duele la manera en como ble arrebataron la vida a Efrain y da mucha tristeza, como para añadirle Más dolor a su familia sabiendo que eso va a estar en todos lados. Tengan un poquito de sangre en la cara y no hagan viral eso, si les llega eliminen y no sigan pasando más la imagen…”, “El cuerpo sí que lo filtraron en redes pero dentro del carro y fue la gentuza, que tienen en su cabeza y corazón porque no es un trofeo ni algo que difundir, era un ser humano que merece respeto hasta en su último segundo en esta tierra”.

