Más comentarios comenzaron a secundar al primero, en donde le pedían a Erika Buenfil que ya no vistiera a su hijo de mujer: “A mi tampoco me gustó, me dio mucha pena el muchacho”, “Ay, no me gustó para nada”, “No nos gusta que se vista de mujer, es guapo”.

A lo que varios usuarios salieron en defensa de la mexicana, argumentando que solo se la estaban pasando bien: “Wow, se ve que no tienes hijos, eso se llama confianza entre madre e hijo, que bueno que se lleven bien”.

Por otra parte, algunos usuarios alejados del drama disfrutaron del Tik Tok de Erika Buenfil y el baile de su hijo vestido de mujer:

“Hermosos los dos, Dios los bendiga”, “JAJAJJ los amo”, “Que complicidad entre madre e hijo”, “JAJAJ no puedo con la risa, me hicieron el día”, “Lo mejores, complicidad contagiosa, bendiciones”, “De eso se trata la vida, de gozarla”.

Varios seguidores destacaron la bella relación que existía entre Erika Buenfil y su hijo: “Me mataron con esta JAJAJ, amo como comparten la relación ejemplar que tienen”, “Esos momentos marcan, bien por ti, por amar tanto a tu hijo”, “Me encantó, que bonita relación”, “Es muy bello verlos juntos, mientras comparten y se divierten”.

Fueron uno de los tantos comentarios en el Tik Tok de Erika Buenfil con su hijo Nicolás vestido de mujer.

