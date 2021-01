El ex presidente Barack Obama y su esposa Michelle se encuentran de luto por la muerte de una legendaria actriz afroamericana

¡De luto! A través de las redes sociales el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama y su esposa Michelle, enviaron un mensaje de despedida por la muerte de la actriz afroamericana Cicely Tyson.

La galardonada artista falleció este jueves a la edad de 96 años, así lo confirmó Larry Thompson, quien fuera su representante de toda la vida sin dar las causas de la muerte, según CNN.

En su cuenta de Instagram Barack Obama, aprovechó para compartir una imagen donde aparece junto a la celebridad, además de enviarle un mensaje de despedida.

En la foto se puede observar al expresidente junto a en ese entonces la primera dama Michelle Obama, y en medio de los dos se encuentra Cicely Tyson, luciendo un elegante abrigo color rojo.

“Cuando nació Cicely Tyson, los médicos predijeron que no sobreviviría tres meses debido a un soplo en su corazón. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que Cicely tenía un corazón como ningún otro, del tipo que no solo latiría durante 96 años más, sino que dejaría una marca en el mundo que pocos podrían igualar”, dijo en su mensaje el ex mandatario.

“En su extraordinaria carrera, Cicely Tyson fue uno de los raros actores premiados cuyo trabajo en la pantalla fue superado solo por lo que pudo lograr fuera de ella”, agregó.

“Michelle y yo nos sentimos honrados cuando Cicely vino a la Casa Blanca para aceptar la Medalla de la Libertad, sabiendo que ella era uno de los muchos gigantes sobre cuyos hombros nos apoyamos, una pionera cuyo legado no podía ser medido por sus Emmy y Tony y Oscar solamente, pero por las barreras que rompió y los sueños que hizo posible”.

“Enviamos nuestros pensamientos y oraciones a todos los miembros de la familia de Cicely y a todos los que la amaron. Y aunque nos entristece que su corazón finalmente haya descansado hoy, nos reconforta saber que ella siempre vivirá en el nuestro”, finalizó.