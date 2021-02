Ley en Oregon despenaliza drogas como la heroína, cocaína y metanfetaminas

El estado se ha convertido en el primero de EE.UU. en implementar una medida como esta

La policía en Oregon ya no podría a detener a quienes porten pequeñas cantidades de estas drogas

Una nueva ley en Oregon despenalizará drogas como la heroína, la cocaína y las metanfetaminas a partir de este lunes, por lo cual la policía en este estado de EE.UU. no podrá detener a quienes porten pequeñas cantidades.

Poseer pequeñas cantidades de heroína, metanfetaminas, LSD, oxicodona u otras drogas fuertes ya no será ilegal en Oregon, debido a una nueva ley que entró en vigor este lunes, informó The Associated Press.

La medida entró en vigor pese a que más de 20 fiscales se opusieron a ella, catalogándola de irresponsable y conducente a la aceptación social de drogas peligrosas.

Ley Oregon drogas: No irán a la cárcel

En lugar de ello, los que sean detenidos por tener esas drogas tendrán que pagar una multa de hasta 100 dólares o ser sometidos a un examen médico, para ver si necesitan tratamiento contra la adicción.

Los partidarios de la descriminalización de las drogas fuertes, que fue aprobada por amplia mayoría en la consulta popular en noviembre, la consideran una acción revolucionaria en Estados Unidos.

“Hoy ha caído el primer dominó de nuestra guerra cruel e inhumana contra las drogas, y esperamos que ello dará pie a otras medidas que prioricen la salud sobre la penalización”, expresó Kassandra Frederique, directora ejecutiva de Drug Policy Alliance, la agrupación que promovió la iniciativa.

Los partidarios de la despenalización insisten que para combatir las drogas, lo más importante es ofrecer tratamiento a los adictos en vez de meterlos en la cárcel, especialmente porque incluso cuando salen de la cárcel los acusados quedan con antecedentes penales.