Eiza González se encuentra de luto tras perdida de familiar.

Su madre, Glenda Reyna llora por su perdida.

Los comentarios le dan el pésame a toda la familia de la actriz mexicana.

Actualmente la familia de la actriz mexicana, Eiza González, se encuentran de luto luego de perder a un familiar bastante cercano a la también cantante.

En una reciente publicación compartida en el perfil de la modelo y empresaria mexicana, Glenda Reyna, madre de la actriz de 30 años, se logra ver a Glenda posando bastante sonriente junto a su hermano mayor de nombre Javier, quien lamentablemente perdió la vida el día 23 de septiembre a causa del coronavirus.

En la instantánea, que ya rebasa los 800 “me gusta”, entre los que se destaca el de la protagonista de la película “Bloodshot”, Eiza González, su madre le dedica una larga despedida a su ya fallecido hermano.

“No puedo pensar, no puedo respirar, tu partida no debió de existir, simplemente vino esa mierda y se metió en ti y hoy nos priva de ti, así como si nada, a ti que eras que eras un ser alegre, bueno, sano, honorable” comenzó la despedida de la señora Reyna.

“Me duele por tu esposa, me duele por tus hijas, por tu hijo, por tus nietas, por tus hermanos y hermana que creo que nos será muy difícil entender esta gran tragedia que nunca debió de existir, no lo creo y no lo puedo ni aceptar, y hoy tu pequeña hermana, aquella que te quitó tu lugar y que la cuidabas, la jodias, le enseñabas, tiene el corazón roto hermano”, escribió.

“Ve con Dios hermano querido, tengo tu voz Javier aquí en mi cabeza”, se despidió la modelo en su instantánea.

Rápidamente, la publicación se inundó de diversos comentarios, donde se unían al pésame de la familia.

