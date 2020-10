Triste final tendrá Anthony Galindo, ex integrante del grupo MDO

El cantante y rapero intentó suicidarse hace apenas unos días

Ahora la familia del cantante informa el fatal desenlace que tendrá Anthony Galindo

A unos días de que se informara que Anthony Galindo, ex integrante del grupo MDO intentara suicidarse y estuviera internado luchando por su vida, ahora su familia da un inesperado mensaje.

Aunque no se precisó cómo intentó quitarse la vida, sí se informó que Anthony Galindo sufría una terrible depresión a consecuencia de la falta de popularidad y combinada con el estrés y la crisis por la pandemia mundial por coronavirus.

Tan sólo unos días después de que se informara que el ex integrante de MDO estaba luchando por su vida en un hospital, hoy su familia informa su estado de salud.

A través de la cuenta de Instagram de MDO Online se pudo leer las plegarias de tres de sus ex compañeros de grupo:

“Familia MDO: Es muy triste y difícil lo que estamos viviendo juntos. Les queremos agradecer todas sus oraciones para nuestro querido hermanito Edgar Anthony Galindo y les pedimos que ahora, más que nunca, recemos para que vuelva a nosotros o encuentre la luz del creador y descansé ya su alma. La familia Galindo tiene un GoFundMe y les agradecemos su apoyo de antemano. El enlace está en nuestra biografía”, escribieron en una foto de su amigo.

En la página de GoFundMe la familia dio más detalles y lamentablemente aseguró que los daños sufridos por el cuerpo de Anthony Galindo, no podrán permitirle volver ‘a la vida’:

“La familia de Anthony Galindo quiere comunicar que los daños sufridos por nuestro Anthony hacen que su estado no sea, lamentablemente, compatible con a vida, a pesar que en los últimos días seguía luchando por ella y demostrando un mínimo de mejoría”, se puede leer en un principio.

Desafortunadamente la muerte del ex integrante de MDO es inminente: “Es por esto, que nos estamos preparando con mucha tristeza para despedirlo. Agradecemos infinitamente sus oraciones en este momento tan difícil que estamos pasando. Sabemos cuánto lo ha querido su público y no tenemos palabras para agradecerles las muestras de amor y solidaridad que no han parado desde el primer día”.

La familia de Anthony Galindo con el corazón roto pidió donaciones con una meta de 20 mil dólares para cuando suceda la muerte del ex integrante de MDO.