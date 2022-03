Danna Paola hace lamentable anuncio, su abuelita está grave de Covid

“No me gusta hablar mucho de mi familia, pero mi abuelita está muy grave en el hospital por Covid…”, Y tengo el corazón apachurrado ;( les pido de corazón una oración y enviarle mucha luz para ella.” Finalizó la intérprete de “Oye Pablo”, sus seguidores y amigos cercanos le demostraron su apoyo y cariño por medio de comentarios. Juca le comentó: “Ojalá se recupere pronto, Danna”, “Todo estará bien pequeña, ella es fuerte y valiente, les mando mucha fuerza a ti y para tú familia, vamos a pedir por ella, tranquila, te amo”.

Por medio de su Twitter, la cantante aprovechó para sincerarse con sus fans y compartir que su abuelita se encuentra grave en el hospital a causa del Covid-19. Aclaró en dicho tweet, que no le gusta hablar de su familia, aunque si compartiera la lamentable noticia.

Danna Paola abuelita Covid: La cantante y actriz mexicana, Danna Paola, compartió ayer por la noche una noticia que parece tenerla bastante agobiada y preocupada, pues aunque aclaró que no le gusta hablar de su vida privada, decidió compartir dicha noticia, ya que no se encuentra bien y cree importante hacérselo saber a sus seguidores.

“RMY, ha llegado el momento de presentarles nuestra siguiente colaboración, es un honor poder rockear junto a @dannapaola en “Solo Quédate En Silencio” una de las legendarias de @rbd_musica “, Escribió la agrupación en el video donde dan un pequeño adelanto. Los fans se conmocionaron en los comentarios: “de verdad que wow, han hecho mi sueño realidad “, “Estoy que me muero lentamente”, “¡Ha llegado el momento!”, “Va a ser un gran éxito, ya quiero escucharla”.

Danna Paola abuelita Covid: No se aguantó el enojo ante comentarios negativos

Danna Paola explotó contra una revista que publicó unas fotos de ella en su portada, sin embargo hicieron énfasis en su peso, algo que le molestó bastante. La cantante dice que fue una sesión exclusiva, pero que en el escrito que acompañó las fotos sólo se enfocaron en su “aspecto físico”, por lo que usó sus redes para quejarse.

“Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo… but (pero)… “Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc. Pero siempre me preguntan sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y tengo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo”, escribió.