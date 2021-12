Desde el hospital Danna Paola hace importante revelación

De acuerdo con la revista People en Español , hace unos días la interprete mexicana dio a conocer una imagen que impactó a muchos pues aparecía con un tanque de oxígeno, pero aclaró que no tenía absolutamente nada grave. Sin embargo, causó gran preocupación a muchos de sus seguidores por su extrema delgadez.

Las emotivas palabras con las que la cantante mexicana dio la gran noticia

Danna Paola inició su mensaje agradeciendo a todos aquellos que han mostrado preocupación ante su situación de salud dejando en claro que sí ha estado muy enferma pero no tiene nada grave: “Holi, vamos progresando. Para todos los que se preocuparon gracias. Sí, he estado muy enferma y tuve que cancelar compromisos por recomendación de mi médico y me da mucha impotencia cancelar; lo siento mucho. Pero recordemos que la salud está primero siempre”.

Para no preocupar a sus seguidores la cantante descartó que se tratara del virus que ha provocado la pandemia, “Gracias a todos por preocuparse; mis pulmones y garganta ahí van. Gracias a Dios no fue COVID-19 ni influenza… si ando malita, pero vamos un día a la vez”, continua su escrito en su historia de Instagram.