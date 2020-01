Página

Danna Paola se dejó ver con un sensual y atrevido bikini que exhibió su pechonalidad

La actriz y juez musical hizo de las suyas desde la playa para dejar con la boca abierta a sus fans

Luego del escándalo en La Academia, Danna dejó claro que es la reina de la sensualidad

Danna Paola lució un bikini de infarto que resaltó su pechonalidad y demostró que es toda una reina de belleza y sensualidad.

Luego del escándalo con un exalumno de La Academia que ‘viralizó’ a Danna Paola, en esta ocasión, la actriz presumió su cuerpazo desde la playa.

La imagen fue publicada en su cuenta de Instagram, y en ella se puede ver a la intérprete con un sombrero para el sol con su castaña cabellera cayendo por un lado y cubriendo parte de su pecho y resaltando un espectacular maquillaje que delineó su bellísimo rostro.

Pero sin duda, lo que cautivó a sus seguidores fue el bañador de dos piezas en color verde menta que lució Danna Paola, pues el color hizo contraste con su piel y resaltó sus atributos delanteros, abdomen y hasta parte de sus piernas.

Adal Ramones, su compañero en La Academia no tardó en escribirle: “Bellísima por dentro y por fuera”.

“Hermosa”, le escribió otro internauta. Mismo comentario que fue replicado por más fans acompañado de caras enamoradas y corazones.

“Diva”, le dijo otro seguidor a Danna Paola.

“Bella”, resaltó otro más.

“Vaya estilo”, comentó un fan.

“Estás bien chula”, dijo otro al momento en que más usuarios se volcaron con piropos hacia la actriz.

“Te amo mucho”, “Qué preciosa mi niña”, “Guapa”, “Bella”, “Diosa”, “Una reina”, “Perfecta”, “Muy bella siempre”, “Mamacita rica”, “La más hermosa”, “Guapota”, “Eres muy bonita”, “¿Por qué eres tan perfecta?”, se pudo leer.

Pero no faltaron aquellos seguidores que comenzaron a bromear con el escándalo de Danna Paola en La Academia, donde confrontó a un exalumno que la llamó “cul…”.

“Cul…”, dijo un usuario acompañado de un corazón que desató la risa entre más seguidores.

“La peleonera”, añadió uno más para soltar la carcajada con más fans.

Y es que muchos se tomaron a broma la situación de Danna Paola en La Academia y las muestras de apoyo llegaron.

Cabe señalar que Danna prefirió no responder a los mensajes y todo quedó en risas en su cuenta de Instagram.

El escándalo de la crítica de La Academia comenzó hace unas semanas, cuando le tocó a Danna Paola criticar al ahora exacadémico Gibrán.

La actriz comenzó diciendo: “Gibrán, es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado. Creo que la verdad has crecido muchísimo, eres un artista redondo. Eres alguien que ha sido disciplinado, que le has hecho caso a tus maestros. Para mí ha sido maravilloso”.

Y cuando todos aplaudieron lo dicho por Danna, la intérprete reveló que fue con un tono sarcástico, para luego comenzar a humillar sin piedad al alumno: “Tú dime, ¿así no soy cul… contigo?”, para el asombro de muchos al expresarse de esa manera en televisión abierta.

Luego de esto, todos se quedaron ‘con la boca abierta’ y Danna Paola remató: “Porque no creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Francely de mí en La Academia”.