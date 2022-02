Muestran el nuevo rostro de Danna Paola, ¿Se parece a Ninel Conde?

Sin embargo, la cantante mexicana de 26 años no ha aceptado que se haya hecho algún ‘arreglito’ estético, pero muchos de sus seguidores están convencidos de que así ha sido. Incluso hay ciertos comentarios que mencionan que, hace unos años la vieron con el YouTuber ‘El Escorpión Dorado’, y no lucía como hoy en día.

“Sí, y no se si son operaciones, o es porque esta muy muy delgada, pero si cambio un montón”, “Acabo de ver un vídeo donde sale con el escorpión dorado, se veía bien, y ahora ya está deforme”, “¿Qué va a hacer estas señoras a los 30 años?”, “Ya no se parece a ella”, “Está abusando de las cirugías”.

A través de la publicación de Chisme en Vivo, diversas opiniones se hicieron presentes. Algunas de ellas la compararon con Lyn May, ya que temen que en unos años vaya a parecerse por ‘abusar’ de las cirugías. Otros, la compararon con la nueva pareja de Anuel AA. “Se hizo las mismas cirugías que Eiza González, se le está haciendo el rostro muy similar, los ojos más rasgados, el mentón más grande y la bichetomia evidentemente” Comentó un seguidor.

“Tan bonita que estaba, pero la presión por ser flaca, valió queso”, “Se ve muy operada tan joven que está”, “Tan bonita que era esta chica, no se aman como son y terminan deformándose el rostro”, “Tiene cirugías estéticas pero en esta foto creo Danna uso un filtro, esperemos no se maltrate su rostro bonito con cirugías innecesarias”.

Para muchos de los fans de la intérprete de “Cachito”, es preocupante lo delgada que se está viendo la también actriz, muchos aseguran que se habría hecho una cirugía también para cambiar de peso, aunque es algo que no está confirmado. “Es que esta demasiado delgada, ¡pero mucho! la vi en un live ,su bracito dios. Pero pues igual es linda”.

La cantante mexicana está acostumbrada a siempre lucir sus mejores looks en cualquier parte del mundo en donde se encuentre, y no está demás mencionar que sus costosos atuendos son de las cosas que más destacan en sus selfies. Recientemente, Danna Paola estaba en Miami, en donde presumió un atuendo de la marca Marc Jacobs.

El Día de San Valentín parece no haber sido un buen día para la cantante, pues en Instagram publicó un video en donde dice “Feliz día de san Valentín”, mientras bebe una copa de vino, y en otra publicación, la intérprete de “Mundo de caramelo”, publica una serie de fotos en donde, en una de ellas se muestra con los ojos hinchados.

“¿Estás bien?”, “el vinito y tu son perfectos”, “Te amo Danna, espero que todo mejore pronto”, “volarás siempre y cada vez más alto”, “¿porque lloraste? todo bien?”, “Me tienes preocupada”, “Mami la última foto me dio sentimiento”, “A veces llorar es una forma de no ahogarse”.

En las fotos que publicó Danna Paola en San Valentín, los seguidores corrieron a los comentarios para preguntarle si se sentía bien: La Youtuber Karla Díaz le escribió: “Bebe no dejes que tus lágrimas te impidan ver las estrellas! Sigue Brillando”, mientras que sus fans le mandaron mensajes de buenas vibras.

Niega Danna Paola haber sufrido violencia con su ex

Danna Paola utilizó sus redes sociales para aclarar si es víctima de violencia con su nueva pareja.

“Lo que me preocupa es que los medios amarillistas cómo está revista sigan subestimando la valentía y la fuerza de una mujer en sus ejemplares! YO NO ME DEJO MALTRATAR NI POR UN NOVIO NI X NADIE”, escribió. Una revista de circulación nacional publicó que la cantante estaba repitiendo patrones con su supuesto nuevo galán, Alex Hoyer, quien la maltrataba como en el pasado lo hizo Eleazar Gómez.

En la publicación dicen que una fuente cercana a la pareja informó que hasta la familia de ella está en contra de esa relación. La también actriz no quiso dar detalles de su noviazgo ni de lo que vive con Hoyer, sólo puntualizó que es mentira. “Evitemos seguir propagando el machismo comprando este tipo de revistas, y con una nota de mal gusto subestimar mi inteligencia y mi fuerza como mujer, así como la de muchas mujeres publicadas en este medio”, agregó.